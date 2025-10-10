MinutoUno

Selección Argentina vs. Venezuela, por un amistoso internacional: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

El equipo de Lionel Scaloni se mide ante la Vinotinto en el Hard Rock Stadium en un amistoso de la Fecha FIFA, con la mira puesta en el Mundial 2026.

EN VIVO

La Selección Argentina juega este viernes ante Venezuela, en un amistoso internacional que servirá como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, con la llamativa ausencia de Lionel Messi.

El encuentro se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 21:00 y marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto campeón del mundo, en la que Lionel Scaloni busca ajustar piezas, probar variantes y consolidar nombres de cara a la próxima cita máxima del fútbol.

La Albiceleste llega a este compromiso tras cerrar las Eliminatorias Sudamericanas en lo más alto de la tabla, con un balance que reafirma su dominio continental. En su último paso por la competencia oficial, el equipo goleó 3-0 a Venezuela en el Monumental y luego cayó 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, pero ya tenía asegurada su clasificación al Mundial tras vencer 4-1 a Brasil como local.

Con ese objetivo cumplido, el cuerpo técnico comenzó a enfocarse en la preparación y en la definición de la lista de 26 jugadores que representarán al país en Norteamérica.

Minuto a minuto de Argentina vs. Venezuela

Equipos a la cancha: se vienen los himnos

Suenan los himnos en la previa de Argentina vs. Venezuela

Lionel Messi, ausente en la Selección Argentina

Cerca del partido, desde las redes sociales confirmaron la baja definitiva del rosarino. "El capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche".

Además, la Selección confirmó que Franco Mastantuono fue desafectado por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo.

Seguí leyendo esta nota.

Selección Argentina vs. Venezuela: probables formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
  • Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Argentina vs. Venezuela: otros datos

  • Hora: 21:00.
  • Estadio: Hard Rock Stadium.
  • TV: TyC Sports.

