Selección Argentina vs. Venezuela, por un amistoso internacional: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Lionel Messi, ausente en la Selección Argentina

Cerca del partido, desde las redes sociales confirmaron la baja definitiva del rosarino. "El capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche".

Además, la Selección confirmó que Franco Mastantuono fue desafectado por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo.

Seguí leyendo esta nota.