Selección Argentina vs. Venezuela, por un amistoso internacional: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Equipos a la cancha: se vienen los himnos
Suenan los himnos en la previa de Argentina vs. Venezuela
EN VIVOEn Miami
El equipo de Lionel Scaloni se mide ante la Vinotinto en el Hard Rock Stadium en un amistoso de la Fecha FIFA, con la mira puesta en el Mundial 2026.
La Selección Argentina juega este viernes ante Venezuela, en un amistoso internacional que servirá como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, con la llamativa ausencia de Lionel Messi.
El encuentro se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 21:00 y marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto campeón del mundo, en la que Lionel Scaloni busca ajustar piezas, probar variantes y consolidar nombres de cara a la próxima cita máxima del fútbol.
La Albiceleste llega a este compromiso tras cerrar las Eliminatorias Sudamericanas en lo más alto de la tabla, con un balance que reafirma su dominio continental. En su último paso por la competencia oficial, el equipo goleó 3-0 a Venezuela en el Monumental y luego cayó 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, pero ya tenía asegurada su clasificación al Mundial tras vencer 4-1 a Brasil como local.
Con ese objetivo cumplido, el cuerpo técnico comenzó a enfocarse en la preparación y en la definición de la lista de 26 jugadores que representarán al país en Norteamérica.
