El minuto de silencio de la Selección Argentina por Miguel Ángel Russo
Los futbolistas del conjunto nacional rindieron homenaje al emblemático entrenador, fallecido este miércoles a los 69 años.
La Selección Argentina juega este viernes ante Venezuela, en un amistoso internacional que servirá como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, con la llamativa ausencia de Lionel Messi, y que tuvo un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en la previa.
El encuentro se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 21:00 y marca el inicio de una nueva etapa para el conjunto campeón del mundo, en la que Lionel Scaloni busca ajustar piezas, probar variantes y consolidar nombres de cara a la próxima cita máxima del fútbol.
Como ocurrió en los encuentros del Torneo Clausura, los futbolistas del conjunto nacional rindieron tributo al fallecido entrenador, emblemático para el fútbol argentino.
Por un lado, los jugadores de la Selección lucieron un brazalete negro, marcando el luto que atraviesa todo el fútbol argentino por la pérdida del DT de Boca.
A su vez, antes de comenzado el encuentro, y luego de los himnos, hubo un ensordecedor minuto de silencio en el Hard Rock Stadium, mientras en la pantalla gigante aparecía la imagen de Russo.
Por qué no juega Lionel Messi el amistoso ante Venezuela en Miami
Según adelantó el periodista Gastón Edul, Messi no arrancará entre los 11, aunque no se descartaba que sumara minutos en el segundo tiempo. El astro del Inter Miami fue cuidado durante los entrenamientos por una sobrecarga y cansancio acumulado, luego de disputar seis partidos en apenas tres semanas por la MLS.
Sin embargo, cerca del partido, desde las redes sociales confirmaron la baja definitiva del rosarino. "El capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche".
Además, la Selección confirmó que Franco Mastantuono fue desafectado por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo.
