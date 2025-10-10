Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1976804556526043628&partner=&hide_thread=false El minuto de silencio de la Selección Argentina por Miguel Ángel Russo antes del amistoso con Venezuela.pic.twitter.com/Q0hOhRdIg2 — minutouno (@minutounocom) October 11, 2025

Por qué no juega Lionel Messi el amistoso ante Venezuela en Miami

Según adelantó el periodista Gastón Edul, Messi no arrancará entre los 11, aunque no se descartaba que sumara minutos en el segundo tiempo. El astro del Inter Miami fue cuidado durante los entrenamientos por una sobrecarga y cansancio acumulado, luego de disputar seis partidos en apenas tres semanas por la MLS.

Sin embargo, cerca del partido, desde las redes sociales confirmaron la baja definitiva del rosarino. "El capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche".

Además, la Selección confirmó que Franco Mastantuono fue desafectado por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo.