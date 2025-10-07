Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso clave ante Venezuela

La Albiceleste comienza una nueva gira internacional con la presencia de sus principales figuras. El conjunto nacional enfrentará este viernes a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro que comenzará a las 21:00 (hora argentina). Será la segunda vez en poco más de un mes que ambos seleccionados se enfrenten, luego del duelo del 4 de septiembre en el Monumental, donde Argentina goleó 3-0 con un doblete de Lionel Messi y otro tanto de Lautaro Martínez.