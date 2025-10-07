Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso clave ante Venezuela
La Selección Argentina enfrenta un partido en Miami por la fecha FIFA. Con Messi y todas sus figuras, la Scaloneta inicia su gira de amistosos por Estados Unidos, con miras al Mundial.
La Selección Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, ya se entrena en Estados Unidos para afrontar su primer amistoso ante Venezuela. El equipo dirigido por Lionel Scaloni busca ajustar detalles y probar variantes de cara al Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.
La Albiceleste comienza una nueva gira internacional con la presencia de sus principales figuras. El conjunto nacional enfrentará este viernes a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro que comenzará a las 21:00 (hora argentina). Será la segunda vez en poco más de un mes que ambos seleccionados se enfrenten, luego del duelo del 4 de septiembre en el Monumental, donde Argentina goleó 3-0 con un doblete de Lionel Messi y otro tanto de Lautaro Martínez.
Para este nuevo compromiso, Lionel Scaloni planea alinear un once con varios de los habituales titulares, aunque no descarta realizar algunas pruebas tácticas con vistas a la Copa del Mundo dónde la Albiceleste estará defendiendo el título conseguido hace algunos años en Qatar. La idea principal es seguir mejorando el rendimiento y llegar de la mejor manera a la competencia.
Tras este primer encuentro, la Selección Argentina viajará a Chicago, donde enfrentará a Puerto Rico el lunes 13 de octubre a las 20:00 (hora argentina). Será la primera vez en la historia que ambos equipos se midan, en lo que representará un duelo histórico para el conjunto caribeño. Ambos partidos podrán seguirse en vivo por TyC Sports y Telefe, además del minuto a minuto online a través de distintos portales deportivos.
La posible alineación de Lionel Scaloni para que Argentina se mida ante Venezuela en el amistoso
Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Tagliafico; Alexis Mac Allister, De Paul; Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario