Sorteo Copa Sudamericana 2026 EN VIVO: bombos y cómo quedan los grupos, minuto a minuto

Bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026
- Bombo 1: River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos, América de Cali.
- Bombo2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano, Tigre.
- Bombo3: Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Macará.
- Bombo4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O’Higgins, Juventud de Las Piedras.
Dejá tu comentario