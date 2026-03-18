Sorteo Copa Sudamericana 2026: horario, dónde ver en vivo, bombos y equipos argentinos

La presencia argentina será numerosa y con nombres de peso. River y Racing integran el Bombo 1, lo que les permitirá evitar a los rivales más fuertes en la fase inicial. En el Bombo 2 aparecen San Lorenzo y Tigre, mientras que Barracas Central y Deportivo Riestra estarán en el Bombo 4, completando la representación nacional en el certamen. Cada uno de estos equipos buscará avanzar a las instancias decisivas en un torneo que históricamente ha sido favorable para los clubes argentinos.