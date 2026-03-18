Sorteo Copa Sudamericana 2026: horario, dónde ver en vivo, bombos y equipos argentinos
La Copa Sudamericana 2026 sortea sus grupos en Paraguay con River, Racing y San Lorenzo entre los equipos argentinos.
El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 se realizará este jueves en Luque, Paraguay, y definirá los grupos del torneo. Con River y Racing como cabezas de serie, varios equipos argentinos conocerán su camino en una competencia que promete paridad y cruces atractivos.
La competencia comenzará a tomar forma este jueves 19 de marzo, cuando se lleve a cabo el sorteo de la fase de grupos en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay. La ceremonia está prevista para las 20.00 y podrá seguirse en vivo a través de ESPN, Disney+ y las plataformas oficiales del organismo.
Con los bombos ya definidos, los 32 equipos participantes esperan conocer su destino en un torneo que suele destacarse por su competitividad y por ofrecer oportunidades a clubes de todo el continente.
La presencia argentina será numerosa y con nombres de peso. River y Racing integran el Bombo 1, lo que les permitirá evitar a los rivales más fuertes en la fase inicial. En el Bombo 2 aparecen San Lorenzo y Tigre, mientras que Barracas Central y Deportivo Riestra estarán en el Bombo 4, completando la representación nacional en el certamen. Cada uno de estos equipos buscará avanzar a las instancias decisivas en un torneo que históricamente ha sido favorable para los clubes argentinos.
Bombos para el Sorteo de la Copa Sudamericana 2026
- Bombo 1: River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos, América de Cali.
- Bombo2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano, Tigre.
- Bombo3: Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Macará.
- Bombo4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O’Higgins, Juventud de Las Piedras.
Sorteo Copa Sudamericana 2026, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE
El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN:
- Canales 103 de Flow
- Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV
- Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro
A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN Extra a través de Telecentro Play, D Go y Cablevisión Flow.
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