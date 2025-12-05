Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: todos grupos, rivales de la Selección Argentina y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo será el sorteo del Mundial 2026

El sorteo de la próxima Copa del Mundo, con 16 selecciones adicionales, implementa un procedimiento diferente al habitual. La FIFA dividió a los 48 equipos en cuatro bombos según el ranking y definió que Argentina y España, los mejores clasificados, solo podrán cruzarse en la final para "garantizar el equilibrio competitivo".

La Copa del Mundo de 2026 tendrá 48 selecciones, 16 más que en las últimas siete ediciones, lo que obliga a un cambio radical en el formato y el procedimiento del sorteo.

Los equipos serán distribuidos en cuatro bombos de 12 integrantes cada uno, basándose en su ubicación en el ranking de la FIFA.

El Bombo 1, donde se encuentran los anfitriones y los nueve mejores clasificados, tendrá a España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica como cabezas de serie, asegurando que ninguno se cruce en la fase de grupos.

Para garantizar una distribución equitativa de las confederaciones, la FIFA estableció que ninguna zona tendrá más de un país por confederación, con la única excepción de Europa, que contará con 16 representantes. Por lo tanto, habrá al menos un conjunto europeo por zona y un máximo de dos.

Los anfitriones ya tienen su ubicación definida: México será cabeza de serie del Grupo A, Canadá del Grupo B, y Estados Unidos del Grupo D.

Pensando en las fases de eliminación directa, la FIFA ha establecido una modificación clave para "garantizar el equilibrio competitivo": la creación de dos cuadros separados hasta las semifinales.

Con este objetivo, los dos mejores equipos del ranking, España y Argentina, se ubicarán en lados opuestos del cuadro en caso de liderar sus respectivas zonas. Esto significa que solo podrán enfrentarse en la definición del torneo.

De manera similar, la tercera y cuarta del escalafón internacional, Francia e Inglaterra, también se repartirán una para cada lado del cuadro, siempre y cuando dominen sus grupos.