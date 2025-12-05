MinutoUno

EN VIVOArranca la ilusión

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: todos grupos, rivales de la Selección Argentina y minuto a minuto

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: todos grupos, rivales de la Selección Argentina y minuto a minuto
MinutoUno
Deportes
Mundial 2026
Sorteo

Arranca este viernes la Copa del Mundo con el sorteo de las zonas y del cuadro final, que lleva a cabo FIFA en Washington DC.

Compartí en redes:

EN VIVO

Se lleva a cabo este viernes el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, primero en la historia con 48 equipos participantes, por lo que hay expectativas por conocer todos los grupos, principalmente el de la Selección Argentina.

El evento organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se realiza este viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC desde las 14 horas de la Argentina.

Minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026

Live Blog Post

El rol único que tendrá Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

La FIFA instauró la tradición de que el entrenador que conquistó la última cita mundialista sea quien porte el trofeo en la ceremonia de sorteo. En la previa de Qatar 2022, el encargado fue Didier Deschamps (campeón con Francia en 2018), mientras que esta vez, el honor le corresponde a Lionel Scaloni.

De esta manera, el creador de la "Scaloneta" ingresará al recinto con la Copa del Mundo en sus manos, para dar inicio así al sorteo. Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Lionel Scaloni habló en la previa del sorteo del Mundial 2026

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, arribó este jueves por la noche a Estados Unidos para participar del sorteo de los grupos para el Mundial 2026, y en declaraciones a la prensa se mostró tranquilo, además de confirmar que será protagonista del evento ya que estará encargado de llevar la Copa del Mundo.

"Comparado con el anterior (por el de Qatar 2022), estoy un poco más tranquilo. En el anterior sí que hicimos algunas cuentas. Pero mañana seguro después del sorteo haremos todas las cuentas posibles", sostuvo el DT.

scaloni

Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

Live Blog Post

Cómo será el sorteo del Mundial 2026

El sorteo de la próxima Copa del Mundo, con 16 selecciones adicionales, implementa un procedimiento diferente al habitual. La FIFA dividió a los 48 equipos en cuatro bombos según el ranking y definió que Argentina y España, los mejores clasificados, solo podrán cruzarse en la final para "garantizar el equilibrio competitivo".

La Copa del Mundo de 2026 tendrá 48 selecciones, 16 más que en las últimas siete ediciones, lo que obliga a un cambio radical en el formato y el procedimiento del sorteo.

Los equipos serán distribuidos en cuatro bombos de 12 integrantes cada uno, basándose en su ubicación en el ranking de la FIFA.

El Bombo 1, donde se encuentran los anfitriones y los nueve mejores clasificados, tendrá a España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica como cabezas de serie, asegurando que ninguno se cruce en la fase de grupos.

Para garantizar una distribución equitativa de las confederaciones, la FIFA estableció que ninguna zona tendrá más de un país por confederación, con la única excepción de Europa, que contará con 16 representantes. Por lo tanto, habrá al menos un conjunto europeo por zona y un máximo de dos.

Los anfitriones ya tienen su ubicación definida: México será cabeza de serie del Grupo A, Canadá del Grupo B, y Estados Unidos del Grupo D.

Pensando en las fases de eliminación directa, la FIFA ha establecido una modificación clave para "garantizar el equilibrio competitivo": la creación de dos cuadros separados hasta las semifinales.

Con este objetivo, los dos mejores equipos del ranking, España y Argentina, se ubicarán en lados opuestos del cuadro en caso de liderar sus respectivas zonas. Esto significa que solo podrán enfrentarse en la definición del torneo.

De manera similar, la tercera y cuarta del escalafón internacional, Francia e Inglaterra, también se repartirán una para cada lado del cuadro, siempre y cuando dominen sus grupos.

Live Blog Post

A qué hora y cómo ver en vivo el sorteo del Mundial 2026

El sorteo tiene lugar este viernes desde las 14 horas de la Argentina, con transmisión en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports, Telefe y la TV Pública. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar