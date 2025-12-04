El rol único que tendrá Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026
El entrenador de la Selección Argentina estará presente este viernes en la ceremonia de Washington, con un protagonismo especial.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se inicia este viernes 5 de diciembre con el sorteo, que definirá los 12 grupos del torneo ampliado a 48 equipos, y que tendrá al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, con un protagonismo especial.
El evento organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se realiza este viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC desde las 14 horas de la Argentina.
Al respecto, la FIFA instauró la tradición de que el entrenador que conquistó la última cita mundialista sea quien porte el trofeo en la ceremonia de sorteo. En la previa de Qatar 2022, el encargado fue Didier Deschamps (campeón con Francia en 2018), mientras que esta vez, el honor le corresponde al oriundo de Pujato.
De esta manera, el creador de la "Scaloneta" ingresará al recinto con la Copa del Mundo en sus manos, para dar inicio así al sorteo.
La presencia de Scaloni en este rol simbólico es la ratificación del reconocimiento internacional al exitoso ciclo que culminó con el título en Lusail en 2022, sumado a los triunfos en la Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima.
Este jueves, a su llegada a Washington, el DT confirmó que va a estar encargado de ingresar con la Copa al evento. "Me enteré hace un ratito, una alegría enorme poder de nuevo estar en un sorteo", reconoció en diálogo con la prensa.
La Selección Argentina, por ser la vigente campeona, estará ubicada en el Bombo 1 como cabeza de grupo junto a los principales seleccionados del ranking FIFA, comenzando a diagramar su camino en este nuevo formato ampliado de la Copa del Mundo. Este viernes conocerá a sus primeros tres rivales, dando inicio así a la búsqueda de la defensa de la corona.
