El rol único que tendrá Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

Este jueves, a su llegada a Washington, el DT confirmó que va a estar encargado de ingresar con la Copa al evento. "Me enteré hace un ratito, una alegría enorme poder de nuevo estar en un sorteo", reconoció en diálogo con la prensa.

La Selección Argentina, por ser la vigente campeona, estará ubicada en el Bombo 1 como cabeza de grupo junto a los principales seleccionados del ranking FIFA, comenzando a diagramar su camino en este nuevo formato ampliado de la Copa del Mundo. Este viernes conocerá a sus primeros tres rivales, dando inicio así a la búsqueda de la defensa de la corona.