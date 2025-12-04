Lionel Scaloni, en la previa del sorteo del Mundial 2026: "Estoy un poco más tranquilo que el anterior"
A su arribo a Washington, el entrenador de la Selección Argentina palpitó el sorteo y confirmó que tendrá un rol clave: ingresará al evento con la Copa del Mundo en sus manos.
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, arribó este jueves por la noche a Estados Unidos para participar del sorteo de los grupos para el Mundial 2026, y en declaraciones a la prensa se mostró tranquilo, además de confirmar que será protagonista del evento ya que estará encargado de llevar la Copa del Mundo.
"Comparado con el anterior (por el de Qatar 2022), estoy un poco más tranquilo. En el anterior sí que hicimos algunas cuentas. Pero mañana seguro después del sorteo haremos todas las cuentas posibles", sostuvo el DT.
El evento organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se realiza este viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC desde las 14 horas de la Argentina.
De cara a la Copa del Mundo, si bien faltan algunos meses, el entrenador también se mostró con buen semblante. "Hoy estamos bien. Me gusta que seguimos batallando como si este equipo no hubiera ganado nada, y que es lo que tiene que hacer cualquier futbolistas, seguir intentando ganar", analizó.
A su turno, Scaloni confirmó que va a estar encargado de ingresar con la Copa al evento. "Me enteré hace un ratito, una alegría enorme poder de nuevo estar en un sorteo", reconoció.
Siguiendo la tradición instaurada en ediciones anteriores, será el entrenador que conquistó la última cita mundialista quien lleve físicamente el trofeo al escenario. Así como en Qatar 2022, ese honor lo tuvo Deschamps por el título logrado con Francia en Rusia 2018, esta vez, el elegido es el técnico oriundo de Pujato.
Consultado por la presencia de Lionel Messi, quien aún no confirmó si estará en la Copa del Mundo, el entrenador afirmó: "En principio va todo bien pero como él dice falta tiempo. Aunque parezca que el Mundial está cerca, seis meses son mucho. Esperemos que el esté bien y que tome la decisión que sea mejor para él. Se ha ganado poder decidir".
