Lionel Scaloni, en la previa del sorteo del Mundial 2026: "Estoy un poco más tranquilo que el anterior"

Siguiendo la tradición instaurada en ediciones anteriores, será el entrenador que conquistó la última cita mundialista quien lleve físicamente el trofeo al escenario. Así como en Qatar 2022, ese honor lo tuvo Deschamps por el título logrado con Francia en Rusia 2018, esta vez, el elegido es el técnico oriundo de Pujato.

Consultado por la presencia de Lionel Messi, quien aún no confirmó si estará en la Copa del Mundo, el entrenador afirmó: "En principio va todo bien pero como él dice falta tiempo. Aunque parezca que el Mundial está cerca, seis meses son mucho. Esperemos que el esté bien y que tome la decisión que sea mejor para él. Se ha ganado poder decidir".