Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: goles, resultado y minuto a minuto

Golazo de Ayari para cerrar la goleada de Suecia
El autor del primer tanto cierra la goleada con otro bombazo desde afuera del área.
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Con alguna perlita del árbitro Yael Falcón Pérez, Suecia aprovechó la debilidad y los errores defensivos de Túnez y arrancó con una buena victoria en Monterrey.
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Suecia aplastó 5-1 este domingo a Túnez en el estadio de Monterrey, en el encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026, y que significó el debut de ambos en el certamen.
El partido se presentaba como un cruce clave para empezar a marcar el rumbo del grupo, que también cuenta con Países Bajos y Japón y que abrieron con empate. Contó con el argentino Yael Falcón Pérez, quien estuvo acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez.
Yasin Ayari fue una de las figuras de la noche, anotando la apertura del marcador y el quinto que cerró la goleada, con sendos golazos. Alexander Isak, Víctor Gyokeres y Mattias Svanberg fueron los autores de los otros goles; mientras que Omar Rekik había anotado el descuento para Túnez.
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