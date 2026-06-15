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Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: goles, resultado y minuto a minuto

Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026

Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026
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Con alguna perlita del árbitro Yael Falcón Pérez, Suecia aprovechó la debilidad y los errores defensivos de Túnez y arrancó con una buena victoria en Monterrey.

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Suecia aplastó 5-1 este domingo a Túnez en el estadio de Monterrey, en el encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026, y que significó el debut de ambos en el certamen.

El partido se presentaba como un cruce clave para empezar a marcar el rumbo del grupo, que también cuenta con Países Bajos y Japón y que abrieron con empate. Contó con el argentino Yael Falcón Pérez, quien estuvo acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez.

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Yasin Ayari fue una de las figuras de la noche, anotando la apertura del marcador y el quinto que cerró la goleada, con sendos golazos. Alexander Isak, Víctor Gyokeres y Mattias Svanberg fueron los autores de los otros goles; mientras que Omar Rekik había anotado el descuento para Túnez.

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Minuto a minuto de Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026

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Golazo de Ayari para cerrar la goleada de Suecia

El autor del primer tanto cierra la goleada con otro bombazo desde afuera del área.

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El cuarto de Suecia, con suspenso y la intervención de Yael Falcón Pérez

Svanberg puso el 4-1. Primero fue anulado por offside, pero luego convalidado en el VAR, con el árbitro argentino confirmando todo en inglés.

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Otro gol de Suecia, que vuelve a alejarse en el marcador

El conjunto europeo capitaliza los errores defensivos de Túnez y lo gana 3-1.

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Descuenta Túnez y se arma el partido

Cuando dominaba Suecia y parecía que lo liquidaba, Túnez igualó en el cierre de la primera mitad.

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Isak pone el 2-0 para Suecia

El 9, con floja resistencia del arquero, pone el segundo para Suecia.

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Golazo de Ayari para Suecia

Antes de los 10 minutos, Suecia le gana 1-0 a Túnez

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Cómo llegaron Suecia y Túnez al debut mundialista

Suecia accedió al Mundial a través del repechaje europeo y llega con resultados irregulares durante los amistosos de preparación, tras caer ante Noruega y empatar frente a Grecia. Por este motivo, el conjunto nórdico intentará reencontrarse con su mejor versión en una Copa del Mundo donde históricamente tuvo participaciones destacadas.

Los suecos tuvieron su mejor campaña mundialista en Estados Unidos 1994, donde alcanzó el histórico tercer puesto tras vencer a Bulgaria. En aquel torneo, mostró un gran nivel colectivo, avanzó desde la fase de grupos y se consolidó como una de las sorpresas del certamen.

Por su parte, Túnez también atraviesa un rendimiento inestable en la previa del torneo. En sus últimas presentaciones registró una victoria ante Haití, un empate frente a Canadá y derrotas ante Austria y Bélgica.

El último cruce entre ambos se remonta a 2003, con victoria para Túnez, mientras que Suecia ganó los dos duelos previos en 1999 y 1992, además de un empate en 1976.

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Formaciones de Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026

Suecia: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelof, Hien; Holm, Karlström, Ayari, Gudmunsson; Elanga; Gyökeres, Isak. DT: Graham Potter.

Túnez: Aymen Dahmen; Valeri, Talbi, Bronn, Ali Abdi; Skhiri, Khedira, Mejbri; Achouri, Mastouri, Gharbi. DT: Sabri Lamouchi.

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Horario y televisación

  • Hora: 22.00
  • TV: DSports y TyC Sports
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Estadio: Monterrey

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