La UEFA celebró el recule de Infantino pero advirtió que "ha perdido la confianza" en el titular de la FIFA

También concluye con que “la actual directiva de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol”, considerando que “la tarea de reconstruir la confianza en la FIFA apenas comienza”.

El recule de Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente (por ahora) de la FIFA.

Como ya se informó, Gianni Infantino dio marcha atrás con el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), que permitía el ingreso de inversores privados a la organización comercial del Mundial y otros torneos organizados por la FIFA, luego de sufrir reveses por parte de varias confederaciones continentales.

Hasta ahora, Infantino contaba solo con el respaldo de la Confederación Africana de Fútbol para llevar adelante su proyecto, ya que la Conmebol había pedido más tiempo para pronunciarse y la UEFA, la Concacaf (Centro y Norteamérica) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se habían expresado taxativamente en contra.

Este viernes, horas después de que se conociera la neutra declaración de la Conmebol, el presidente de la FIFA reconoció que las divisiones generadas por la polémica propuesta “no responden ya a los intereses del objetivo fijado en primer lugar”.

“Nuestra propuesta siempre ha sido y siempre será unir y mejorar”, expresó el dirigente suizo mediante un comunicado distribuido por la entidad madre del fútbol global, para afirmar que como resultado de la polémica “esta propuesta no seguirá adelante”.

“En adelante, mi intención es agrupar de nuevo a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con el ánimo de un interés compartido en nuestro deporte y con el objetivo de continuar haciendo que el fútbol crezca en todos lados, particularmente en esos países que más necesitan nuestro apoyo”, expresó Infantino con la vista puesta en las próximas elecciones de la FIFA.

En efecto, el proyecto tensó aun más su ya tensa relación con federaciones integrantes de la FIFA, en especial con la UEFA, que ante el traspié sigue paladeando la sucesión presidencial desde el año próximo. Mientras tanto, el actual presidente decía tener el apoyo de al menos 200 países asociados, muchos de los cuales lo habrían abandonado con la presentación del FFE.

Para el 18 de marzo de 2027 está prevista la realización del 77° Congreso del organismo, a celebrarse en Rabat (Marruecos), donde Infantino deberá enfrentar a la dirigencia encabezada por Europa, que en 2016 lo respaldó; ahora, sin embargo, tiene al jeque Nasser Al-Khelaifi (dueño del PSG francés) como su candidato para quedarse con el poder.

El comunicado completo de la UEFA

La UEFA celebra la decisión de la FIFA de retirar su plan de vender una participación en sus competiciones, incluida la Copa Mundial, a manos privadas.

La propuesta fue rechazada unánimemente por las federaciones nacionales de la UEFA y por muchas otras federaciones y confederaciones de todo el mundo, cuya labor es proteger el fútbol.

La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron al plan, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta.

No podemos seguir así, con planes secretos, ejecutados a toda prisa, ideados por individuos anónimos y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles responsabilidades.

Es correcto que, en los próximos días y semanas, la UEFA trabaje con sus federaciones y en estrecha colaboración con otras confederaciones para reflexionar sobre lo sucedido y elaborar un plan para garantizar que no vuelva a ocurrir. Esta revisión debe ser exhaustiva y fundamental. Ninguna opción debería descartarse. La actual directiva de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol.

La publicación de la UEFA en redes sociales.

Cuando Gianni Infantino solicitó la confianza y los votos de las federaciones miembro de la FIFA para ser elegido presidente en 2016, afirmó: “Por supuesto que debemos ser transparentes. Lo he sido durante los últimos 15 años de mi vida en la UEFA. Tendrán que participar activamente en la vida de la FIFA cada día”, antes de decirles a los presentes: “El dinero de la FIFA es su dinero. No es el dinero del presidente de la FIFA. Es su dinero. Ustedes son las federaciones nacionales y el dinero de la FIFA debe destinarse al desarrollo del fútbol y a ningún otro fin”.

Ha incumplido ambas promesas. El acuerdo turbio, opaco y a puerta cerrada que ideó e intentó imponer distó mucho de ser transparente.

Y con reservas que superan los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol.

La UEFA comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa FIFA Forward.

Debemos empezar a utilizar parte del dinero que permanece inactivo en la cuenta bancaria de la FIFA para impulsar el fútbol base y el fútbol en general en cada uno de los 211 países miembros. Pero no necesitamos sacrificar los recursos para financiarlo.

Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ya no existe. La tarea de reconstruir la confianza en la FIFA apenas comienza.