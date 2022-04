Tiger Woods vuelve a jugar después del accidente de auto

“Me encanta competir y siento que si todavía puedo competir a los más altos niveles, lo voy a hacer. Y si siento que puedo ganar, voy a competir. Si sintiera que no puedo ganar, no me verán allí”, afirmó Woods, que lleva varios entrenando y ensayando algunos hoyos en Augusta. Luego, insistió: “No me presento a competir en un evento si no creo que puedo ganar. Esta es la actitud que tengo”.

Destacó, además, que competir en Augusta este año representa “un reto distinto” a los que afrontó a lo largo de su carrera y que ha aprendido a enfocarse en lo que necesita hacer dependiendo de los momentos de su vida.

Tiger Woods protagonizó un grave accidente automovilístico en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. El vehículo volcó y el deportista fue trasladado de urgencia a una clínica debido a “múltiples lesiones en las piernas”, reportaron las autoridades en aquel momento.

El golfista, de 46 años, sufrió fracturas en la tibia y el peroné de la pierna derecha, además de heridas en los huesos del pie y del tobillo, que lo tuvieron varios días internado tras ser operado en el hospital Harbour UCLA de Los Ángeles.

El pasado noviembre, al repasar su grave accidente, Woods reconoció que existió el riesgo de que fuera necesitarlo amputarle una pierna.