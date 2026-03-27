Alarma mundial por Tiger Woods: sufrió un accidente con vuelco en Estados Unidos
Tiger Woods fue protagonista de un accidente en Florida. La información fue confirmada por la policía local.
El mundo del deporte sigue de cerca la situación de Tiger Woods, quien este viernes estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Estados Unidos. Según informó Golf Digest, el hecho ocurrió durante la tarde en la zona de Jupiter Island y fue confirmado por la Martin County Sheriff's Office.
De acuerdo a esa fuente oficial, se trató de un “rollover crash”, es decir, un accidente con vuelco, aunque por el momento no se difundieron detalles sobre cómo se produjo el episodio. Tampoco trascendió información sobre el estado de salud del golfista ni si hubo otros vehículos involucrados en el hecho, por lo que el caso se mantiene en desarrollo.
La zona donde ocurrió el accidente es conocida por ser un enclave donde residen varios golfistas de alto nivel, lo que vuelve habitual la presencia de figuras del circuito en ese sector de Florida. La noticia generó preocupación inmediata debido a los antecedentes del propio Woods, quien en 2021 sufrió un grave accidente automovilístico que puso en riesgo su carrera profesional.
Por ahora, se espera que en las próximas horas haya nuevas precisiones por parte de las autoridades o del entorno del jugador, que permitan conocer el alcance del accidente y su estado actual.
Tiger Woods, leyenda del golf
Con una de las carreras más impactantes en la historia del deporte, Tiger Woods revolucionó el golf a nivel global desde su irrupción a fines de los años 90. Ganador de 15 torneos major, su dominio marcó una era y lo convirtió en una figura trascendental, no solo por sus títulos sino también por su influencia cultural y mediática.
A lo largo de su trayectoria, alcanzó el número uno del ranking mundial durante un récord de semanas y protagonizó algunas de las gestas más recordadas del deporte, como su histórica victoria en el Masters de 1997 y su emotivo regreso al triunfo en Augusta en 2019. Su carrera también estuvo atravesada por lesiones y momentos personales complejos, que pusieron a prueba su resiliencia.
Sin embargo, Woods logró reinventarse una y otra vez, consolidando un legado que trasciende generaciones y posicionándolo como uno de los atletas más influyentes de todos los tiempos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario