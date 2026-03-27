Alarma mundial por Tiger Woods: sufrió un accidente con vuelco en Estados Unidos

Tiger Woods, leyenda del golf

Con una de las carreras más impactantes en la historia del deporte, Tiger Woods revolucionó el golf a nivel global desde su irrupción a fines de los años 90. Ganador de 15 torneos major, su dominio marcó una era y lo convirtió en una figura trascendental, no solo por sus títulos sino también por su influencia cultural y mediática.

A lo largo de su trayectoria, alcanzó el número uno del ranking mundial durante un récord de semanas y protagonizó algunas de las gestas más recordadas del deporte, como su histórica victoria en el Masters de 1997 y su emotivo regreso al triunfo en Augusta en 2019. Su carrera también estuvo atravesada por lesiones y momentos personales complejos, que pusieron a prueba su resiliencia.

Sin embargo, Woods logró reinventarse una y otra vez, consolidando un legado que trasciende generaciones y posicionándolo como uno de los atletas más influyentes de todos los tiempos.