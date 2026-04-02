¿Por qué Messi aún no confirmó que va a jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina?
Aunque todo indica que el capitán argentino defenderá el título, factores físicos, estratégicos y personales explican por qué todavía no hizo el anuncio oficial.
Mientras la Selección Argentina comienza a enfocarse en la Copa del Mundo 2026 después de lo que fueron los amistosos ante Mauritania y Zambia en la Bombonera, una certeza parece consolidarse puertas adentro: Lionel Messi estaría decidido a disputar el nuevo Mundial con formato renovado. Sin embargo, fiel a su estilo, el capitán aún no hizo oficial su participación, y detrás de ese silencio existen razones bien definidas.
El principal factor tiene que ver con su preparación física. A sus 38 años, el objetivo del rosarino es llegar en las mejores condiciones posibles a una competencia que exigirá el máximo nivel. Con la responsabilidad de defender el título obtenido en Qatar 2022, la "Pulga" prioriza evaluar su rendimiento con el correr de los meses antes de confirmar públicamente su presencia.
En ese sentido, la planificación es clave. El cuerpo técnico del seleccionado albiceleste y el propio jugador trabajan en un esquema que le permita dosificar cargas, mantener continuidad y evitar lesiones en la etapa previa a la cita máxima. Por eso, cualquier anuncio oficial quedará supeditado a cómo evolucione su estado físico.
Otro de los motivos está relacionado con su actualidad en el Inter Miami. El club estadounidense se prepara para la inauguración de su nuevo estadio, un evento de gran relevancia institucional. En ese contexto, el capitán prefiere no desviar la atención y permitir que el foco esté puesto en ese acontecimiento clave para la franquicia.
Al mismo tiempo, desde el entorno de la Selección ya se piensa en el impacto que tendrá el anuncio cuando finalmente se concrete. Existe una estrategia comunicacional preparada para acompañar el momento en que el capitán confirme su participación, lo que refuerza la idea de que no se trata de una decisión improvisada, sino cuidadosamente planificada.
El silencio, lejos de generar dudas, alimenta la expectativa. Todo indica que Messi irá en busca de un nuevo desafío mundialista, con la ilusión de repetir la hazaña lograda en Qatar. Pero como ha hecho a lo largo de su carrera, elegirá el momento justo para hacerlo público. Así, mientras el mundo del fútbol espera la confirmación, él continúa enfocándose en su presente, con la mirada puesta en llegar en plenitud a una cita que podría marcar el cierre de su extraordinaria trayectoria internacional.
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