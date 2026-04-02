¿Por qué Messi aún no confirmó que va a jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina?

El silencio, lejos de generar dudas, alimenta la expectativa. Todo indica que Messi irá en busca de un nuevo desafío mundialista, con la ilusión de repetir la hazaña lograda en Qatar. Pero como ha hecho a lo largo de su carrera, elegirá el momento justo para hacerlo público. Así, mientras el mundo del fútbol espera la confirmación, él continúa enfocándose en su presente, con la mirada puesta en llegar en plenitud a una cita que podría marcar el cierre de su extraordinaria trayectoria internacional.

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