Tigre vs. Racing por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Formaciones de Tigre vs. Racing por el Torneo Apertura 2026
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni o Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
