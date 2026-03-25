Talleres recibirá hinchas de Boca en Córdoba: cuántas entradas habrá para visitantes

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No será la primera vez que el Xeneize cuente con el apoyo de sus hinchas fuera de casa en el actual campeonato. En la goleada frente a Lanús en La Fortaleza, 12.500 simpatizantes pudieron asistir al encuentro, en una de las pruebas piloto que se vienen realizando con la presencia de ambas parcialidades. La decisión de Talleres representa un nuevo paso en la posibilidad de que los visitantes regresen de manera paulatina al fútbol argentino, algo que genera expectativa en los hinchas de distintos clubes.