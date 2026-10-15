Todo listo: la Selección Argentina jugará en la Bombonera ante Uruguay en noviembre
La Albiceleste, en un nuevo capítulo de la era post-Messi, disputará uno de sus amistosos de preparación en el estadio de Boca el viernes 13 de noviembre.
La Selección Argentina ya tiene definido el escenario para uno de sus compromisos de la próxima fecha FIFA de noviembre: recibirá a Uruguay en La Bombonera. El partido se jugará el viernes 13 y formará parte de la preparación del equipo nacional, que debió modificar sus planes después de la suspensión de la gira prevista por Asia.
En un primer momento, se había considerado la posibilidad de disputar el encuentro en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Sin embargo, los recitales de BTS programados para octubre complicaron los tiempos de recuperación del césped y obligaron a buscar otra alternativa.
Argentina y Uruguay se enfrentarán en La Bombonera
El clásico rioplatense será uno de los atractivos de la ventana internacional de noviembre. La elección del estadio Alberto J. Armando permitirá que la Selección vuelva a presentarse en la cancha de Boca, donde disputó varios encuentros en los últimos años.
Desde enero de 2022, el conjunto nacional jugó cinco partidos en ese escenario, con un balance de cuatro victorias y una derrota. Los resultados fueron los siguientes:
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Marzo de 2022: Argentina 3-0 Venezuela.
Noviembre de 2023: Argentina 0-2 Uruguay.
Noviembre de 2024: Argentina 1-0 Perú.
Marzo de 2026: Argentina 2-1 Mauritania.
Marzo de 2026: Argentina 5-0 Zambia.
La nueva presentación ante la Celeste representará otra oportunidad para que el equipo nacional juegue frente al público argentino durante la preparación de sus próximos desafíos.
¿Por qué se cayó la posibilidad de jugar en La Plata?
La organización había evaluado el Estadio Único Diego Armando Maradona como una de las opciones para albergar el encuentro. Sin embargo, la agenda de espectáculos prevista para octubre modificó los planes. La banda surcoreana BTS tiene programados tres recitales de su gira mundial ARIRANG para los días 21, 23 y 24 de octubre en La Plata.
La necesidad de recuperar el campo de juego después de esos eventos terminó inclinando la decisión hacia La Bombonera. A esto se sumó la cancelación de la gira que Argentina tenía prevista en China, donde debía enfrentarse con Arabia Saudita e India. Por cuestiones organizativas, esos encuentros volvieron a quedar descartados y la planificación pasó a centrarse en rivales sudamericanos.
¿Qué se sabe del segundo amistoso de noviembre?
Mientras el encuentro ante Uruguay ya tiene sede y fecha, todavía restan definiciones sobre el otro compromiso de la Selección durante la ventana internacional. Una de las alternativas que se analiza es disputar una revancha frente a la Celeste en Montevideo.
Entre los nombres que aparecen como opción está Costa Rica, que recientemente se despidió de Fernando Batista como entrenador. Ese eventual amistoso se jugaría entre el 16 y el 17 de noviembre, aunque todavía no hay una confirmación definitiva.
Otra posibilidad consiste en enfrentar a un seleccionado de la región en el interior de Argentina. De esta manera, Argentina comienza a reorganizar su calendario de preparación para noviembre, con el clásico ante Uruguay en La Bombonera como el primer encuentro confirmado de la fecha FIFA.
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