Todo listo: la Selección Argentina jugará en la Bombonera ante Uruguay en noviembre

¿Por qué se cayó la posibilidad de jugar en La Plata?

La organización había evaluado el Estadio Único Diego Armando Maradona como una de las opciones para albergar el encuentro. Sin embargo, la agenda de espectáculos prevista para octubre modificó los planes. La banda surcoreana BTS tiene programados tres recitales de su gira mundial ARIRANG para los días 21, 23 y 24 de octubre en La Plata.

La necesidad de recuperar el campo de juego después de esos eventos terminó inclinando la decisión hacia La Bombonera. A esto se sumó la cancelación de la gira que Argentina tenía prevista en China, donde debía enfrentarse con Arabia Saudita e India. Por cuestiones organizativas, esos encuentros volvieron a quedar descartados y la planificación pasó a centrarse en rivales sudamericanos.

La Bombonera promete ser una fiesta

¿Qué se sabe del segundo amistoso de noviembre?

Mientras el encuentro ante Uruguay ya tiene sede y fecha, todavía restan definiciones sobre el otro compromiso de la Selección durante la ventana internacional. Una de las alternativas que se analiza es disputar una revancha frente a la Celeste en Montevideo.

Entre los nombres que aparecen como opción está Costa Rica, que recientemente se despidió de Fernando Batista como entrenador. Ese eventual amistoso se jugaría entre el 16 y el 17 de noviembre, aunque todavía no hay una confirmación definitiva.

Otra posibilidad consiste en enfrentar a un seleccionado de la región en el interior de Argentina. De esta manera, Argentina comienza a reorganizar su calendario de preparación para noviembre, con el clásico ante Uruguay en La Bombonera como el primer encuentro confirmado de la fecha FIFA.