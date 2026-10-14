Se cayó la gira por Asia de la Selección Argentina: jugaría un clásico doble en noviembre

En el plano futbolístico, la tranquilidad reina en torno al banco de suplentes. Lionel Scaloni dejó en claro su intención de continuar al frente del proyecto tras el cierre de la última tanda de amistosos, donde destacó el recambio generacional y la aparición de variantes en el juego. El entrenador de Pujato remarcó el aporte de los futbolistas que sumaron sus primeras armas para darle frescura al plantel, al tiempo que ratificó la necesidad de consolidar sociedades colectivas de cara al futuro.