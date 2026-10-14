Se cayó la gira por Asia de la Selección Argentina: jugaría un clásico doble en noviembre
El equipo de Lionel Scaloni redefine su calendario para la ventana de noviembre y el Estadio Único de La Plata aparece como la principal sede para albergar el duelo.
El cierre de año para la Selección Argentina sufrió un giro inesperado en la planificación de su calendario internacional. Luego de que se confirmara la suspensión de la gira por China —donde el combinado nacional tenía pactados compromisos frente a Arabia Saudita e India—, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recalculó la hoja de ruta y avanzó fuertemente en las negociaciones para disputar una serie de amistosos frente a rivales sudamericanos durante la doble fecha FIFA de noviembre.
En ese escenario, la posibilidad más firme y encaminada apunta a cruzar caminos frente a la Selección de Uruguay. La intención de la dirigencia es que uno de esos encuentros se lleve a cabo en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, recinto que significaría el debut oficial del seleccionado masculino absoluto en dicho escenario.
Para el segundo compromiso de la ventana, se baraja la opción de disputar una revancha en Montevideo o, en su defecto, enfrentar a otro seleccionado del continente en una plaza del interior del país o nuevamente en la capital bonaerense.
El clásico que busca jugar la Selección Argentina luego de caerse la gira por Asia
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En el plano futbolístico, la tranquilidad reina en torno al banco de suplentes. Lionel Scaloni dejó en claro su intención de continuar al frente del proyecto tras el cierre de la última tanda de amistosos, donde destacó el recambio generacional y la aparición de variantes en el juego. El entrenador de Pujato remarcó el aporte de los futbolistas que sumaron sus primeras armas para darle frescura al plantel, al tiempo que ratificó la necesidad de consolidar sociedades colectivas de cara al futuro.
Asimismo, el director técnico campeón del mundo se refirió al desafío que representa proyectar la estructura del equipo sin la presencia de Lionel Messi. El DT enfatizó que la única fórmula para suplir semejante jerarquía será potenciar el funcionamiento grupal, sabiendo que la transición requerirá solidez colectiva para sostener la competitividad en el más alto nivel. Con el panorama despejado en el cuerpo técnico, la Selección aguarda la confirmación oficial de las sedes para despedir el año ante su público.
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