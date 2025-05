Tras la eliminación en Copa Argentina, barras amenazaron al presidente de Gimnasia

gimnasia.jpg

Esta no es la primera vez que aparecen pintas amenazantes. Semanas atrás la sede del club platense amaneció empapelado con mensajes que también apuntaban contra la conducción de Cowen.

Sin embargo la situación degeneró todavía más este domingo luego de que el equipo no pudiera superar una etapa en la Copa Argentina que en principio se anticipaba como más que accesible. En los 90 minutos de juego el Lobo no pudo imponerse a Central Córdoba de Rosario, que milita en la Primera C, y terminó empatando 1 a 1.

En lo penales los "charrúas" se impusieron por 5 a 4 y dejaron en el camino al tripero que, tras el papelón, despidió tras el encuentro al entrenador Diego Flores que llevaba apenas 90 días al frente del primer equipo de Gimnasia.

Cowen asumió al frente del club en diciembre de 2022 y hay elecciones programadas para noviembre de este año, sin embargo hay que ver cómo sigue la situación que es cada vez más tensa.

De hecho, pocos días atrás se dieron un par de renuncias en la Comisión Directiva. Juan Manuel López dejó de ser el tesorero del club y junto con él también se fue Ariel Lombardi, revisor de cuentas titular del club. A su vez, el Lobo no solo afronta la pelea por no descender, sino que institucionalmente acumula varias deudas con los empleados.