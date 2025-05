El nuevo ambicioso proyecto de Santiago Maratea: "Quiero ser el primer futbolista con..."

"Porque por lo menos en mi historia, ustedes son realmente lo más importante. Hay un montón de gente que me tira para abajo y me dice que a lo que estoy apuntando no tiene sentido, que nunca voy a jugar en Primera, pero yo sigo adelante, porque me hace muy feliz, porque creo en mí y porque también me motiva mucho entender que, del otro lado, hay gente que cree en mí", siguió indicando.

Y agregó: "No solamente cree en mí, sino que cree conmigo, me acompaña en este camino que, aunque algunos creen que acaba de arrancar, ya lleva años desde que empecé a jugar en Ezeiza", reveló.

"Entonces, digo, si con toda esa gente que me apoya, que me hace tan bien, nos juntamos y nos organizamos para tirar todos para el mismo lado, para mí sería increíble, lo mucho que me motivaría. O sea, no serían personas que me siguen, serían personas que me sostienen", cerró su idea, dejando en claro que siempre le encuentra el aspecto comercial a todo.

Cabe señalar que, para convertirse en jugador de la Reserva de Colegiales -donde debutó recientemente-, el influencer que se dedicaba a realizar colectas solidarias hizo un importante cambio de vida: bajó once kilos, dejó de fumar y entrenó a la par del plantel de esa categoría para ponerse a punto físicamente.