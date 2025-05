Fuerte reacción en redes a los dichos de Gastón Edul ante Juana Viale: "Sos muy pelotud..."

Frente a la atenta mirada de Mauricio Macri, con quien compartió la mesa dominical, Edul manifestó: "Lo que valora la gente joven, yo tengo 29 años, lo veo con mis amigos... es la estabilidad económica. Una charla recurrente entre mis amigos, cuando éramos más chicos, era que nos parecía imposible poder comprarte una propiedad por cuenta propia, no era algo que ni siquiera podías proyectar", comenzó diciendo.

Y agregó: "Mis amigos que se fueron a vivir afuera era porque no podían ahorrar y ahora tenés la capacidad de ahorrar, saber que -no que va a valer lo mismo un producto, porque es imposible en nuestro contexto- pero sí saber que no te vas a quemar todo el sueldo en tratar de subsistir".

Ante esto, los internautas explotaron contra el periodista que cubre habitualmente a la Selección Argentina: "Sos muy pelotudo, la gente saca crédito para pagar los servicios básicos porque no llega a fin de mes, te falta calle; "Al final no era fachero, era fachito"; "Amigo, la pelotudez que dijiste quiero creer que se trata solamente de tu circulo íntimo, porque la 'estabilidad económica' que nombrás es gracias a los sueldos pisados de los trabajadores, jubilados, de los servicios que están 300 % más caros que antes", fueron sólo algunos de los lapidarios mensajes para Edul.

Fuerte reacción en las redes a los dichos de Gastón Edul

