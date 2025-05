Gastón Edul cruzó a un medio libertario tras sus dichos en la mesa de Juana Viale

"Yo tengo 29 años y valoro la estabilidad económica. Una charla recurrente entre mis amigos es que nos parecía imposible comprarte una propiedad por cuenta propia, mis amigos se fueron a vivir afuera porque no se podía ahorrar. Ahora sabes que no te vas a quemar todo el sueldo en tratar de subsistir", había dicho Edul.

"Gastón Edul bancó fuertemente a Milei", dice el posteo, que estuvo acompañado por las declaraciones que había hecho el periodista en Almorzando con Juana.

Al ver esto y la repercusión que estaba teniendo, Gastón no dudó y respondió el posteo de forma contundente, despejando todo tipo de dudas. "Hola, no banqué a nadie. No fue un comentario político porque no soy quien para hacerlo ni tampoco interesa lo que yo piense", comenzó diciendo.

Y, sumó a su descargo: "No dije que con un gobierno u otro se puede comprar algo. Solo expresé el deseo de mis amigos, que son con los que me crié, de mi barrio".

"No usen mi comentario políticamente. No hablé de nadie, como no sé de política no me meto. Cómo voy a hablar yo de la realidad de la gente?!Abrazo", cerró sin vueltas Gastón Edul.

Al tener esta reacción, muchos usuarios lo apoyaron, mientras que otros, que apoyan al actual gobierno, salieron a atacarlo por desmentir la información que se había dado anteriormente.