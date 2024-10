Un excompañero de Lionel Messi eligió entre Boca y River: "Si me invitan, voy de cabeza"

En una charla distendida con el influencer Gerónimo "Momo" Benavides, el futbolista español explicó que Riquelme fue una gran inspiración para él desde pequeño: "Siempre me ha gustado cómo jugaba Riquelme. Me fijaba mucho en él y disfrutaba viendo sus partidos. Es un jugador que me marcó". Además, confesó que siempre soñó con la posibilidad de jugar en La Bombonera, un estadio que, según él, le pone "la piel de gallina".