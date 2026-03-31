Revés judicial para Boca: deberá indemnizar a Bebelo Reynoso por su pase a la MLS

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En esa misma línea, la resolución sostuvo que la decisión inicial había validado “una situación incompatible con la tutela del crédito laboral: un trabajador que, horas antes de viajar para concretar su transferencia internacional y bajo la presión de perder esa oportunidad, firma una donación en favor de su empleador respecto de un derecho convencional que aún no había percibido”. Este argumento terminó siendo determinante para modificar el rumbo del litigio.

Mientras tanto, el presente deportivo de Reynoso transcurre lejos del club de la Ribera. Tras su regreso a Talleres de Córdoba en 2025, perdió protagonismo y posteriormente fue cedido a Deportivo Cali, donde intenta recuperar continuidad. En el equipo colombiano ya disputó diez encuentros oficiales por la liga local, sin convertir goles y con una asistencia en poco más de 500 minutos en cancha.