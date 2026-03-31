Revés judicial para Boca: deberá indemnizar a Bebelo Reynoso por su pase a la MLS
Un fallo en segunda instancia obligó al club a pagar una importante suma al mediocampista por un porcentaje de su pase, en un caso que aún podría escalar.
Boca recibió un duro golpe en el plano judicial tras conocerse una resolución que lo obliga a desembolsar una suma superior a los 600 mil dólares en favor de Emanuel "Bebelo" Reynoso. La decisión fue tomada por el Juzgado Número 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que revocó un fallo previo y le dio la razón al futbolista en su reclamo por un porcentaje de su transferencia al Minnesota United en 2020.
El monto establecido asciende a 660 mil dólares, a lo que se le suman intereses del 1,5 por ciento anual desde el momento en que se concretó la operación. Se trata de un gasto no previsto en las cuentas del club, que ahora deberá afrontar este pago en un plazo relativamente corto una vez que quede firme la liquidación correspondiente.
De acuerdo al expediente, el dinero deberá abonarse “dentro de los 5 días de quedar notificada la liquidación” y “previa deducción del impuesto a las Ganancias”, además de cubrir “costas y honorarios en ambas instancias conforme lo indicado”.
En la primera instancia judicial, la postura había sido favorable al Xeneize, ya que se había considerado válida una supuesta donación realizada por el propio jugador. Sin embargo, ese argumento fue desestimado en la revisión del caso, lo que terminó inclinando la balanza a favor de Reynoso. A pesar de este revés, desde la institución todavía cuentan con la posibilidad de apelar el fallo en busca de revertir la situación o, al menos, reducir el impacto económico.
Uno de los puntos centrales del reclamo del futbolista giró en torno a las condiciones en las que se firmó aquel acuerdo. Según su defensa, la donación “fue exigida por el club como condición para avanzar con la transferencia (a la MLS) y que la jueza de grado incurrió en arbitrariedad al desestimarlo”. Este planteo fue clave para que la Justicia reconsiderara el caso y determinara que existía una vulneración en los derechos del jugador.
En esa misma línea, la resolución sostuvo que la decisión inicial había validado “una situación incompatible con la tutela del crédito laboral: un trabajador que, horas antes de viajar para concretar su transferencia internacional y bajo la presión de perder esa oportunidad, firma una donación en favor de su empleador respecto de un derecho convencional que aún no había percibido”. Este argumento terminó siendo determinante para modificar el rumbo del litigio.
Mientras tanto, el presente deportivo de Reynoso transcurre lejos del club de la Ribera. Tras su regreso a Talleres de Córdoba en 2025, perdió protagonismo y posteriormente fue cedido a Deportivo Cali, donde intenta recuperar continuidad. En el equipo colombiano ya disputó diez encuentros oficiales por la liga local, sin convertir goles y con una asistencia en poco más de 500 minutos en cancha.
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