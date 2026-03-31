Sobreseyeron a la viuda de Pablo Escobar y a Chicho Serna en una causa por lavado de dinero narco
La Justicia anuló la causa por lavado narco contra la viuda de Pablo Escobar, su hijo y Chicho Serna por irregularidades en la indagatoria clave.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo del Juzgado Federal N°8, declaró la nulidad de la causa por lavado de activos que involucraba a María Isabel Santos Caballero, viuda de Pablo Escobar; su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos; y el ex futbolista de Boca Mauricio Chicho Serna, quienes finalmente fueron sobreseídos.
El expediente había sido elevado a juicio en junio de 2020 por el juez federal de Morón Néstor Barral, quien consideraba que existía una asociación criminal internacional que operaba en el sistema financiero argentino con bienes provenientes del narcotráfico, con conexiones en Colombia, Estados Unidos y la Argentina.
La nulidad de la indagatoria clave en la causa por lavado narco
Según el fallo, el fiscal Sebastián Basso y representantes de la PROCUNAR viajaron a Estados Unidos para indagar a José Bayron Piedrahita Ceballos, señalado como uno de los principales integrantes del cartel de Cali, bajo la figura de imputado colaborador. Sin embargo, el magistrado determinó que esa entrevista no contó con las formalidades esenciales ni con la autorización internacional correspondiente, lo que derivó en la nulidad del acuerdo de colaboración.
El pacto establecía que Piedrahita Ceballos entregara acciones de empresas radicadas en la Argentina por un valor de 4 millones de dólares, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Los antecedentes judiciales de la viuda de Pablo Escobar
No es la primera vez que la viuda del líder del cartel de Medellín enfrenta un proceso de estas características. En noviembre de 2005, María Isabel Santos Caballero ya había sido sobreseída junto a su familia en otra causa vinculada al mismo delito.
En aquel expediente, iniciado en 1999, Santos Caballero permaneció detenida durante más de un año, mientras que su hijo estuvo privado de su libertad durante aproximadamente 45 días.
En esa oportunidad, los jueces José Martínez Sobrino, Horacio Vaccare y Jorge Gettas decidieron cerrar la causa al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la acusación y concluyeron que la elevación a juicio era nula.
Durante la investigación más reciente, Piedrahita Ceballos declaró sobre su pasado en el cartel de Cali y sus vínculos con los hermanos Rodríguez Orejuela, además de mencionar contactos con distintos actores ligados al narcotráfico en la región.
En ese contexto, el nombre de Chicho Serna fue vinculado a Carlos Mario Aguilar, exjefe de la Oficina de Envigado en Colombia. Sin embargo, tras la resolución judicial, la causa quedó anulada y los imputados fueron sobreseídos.
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