Sobreseyeron a la viuda de Pablo Escobar y a Chicho Serna en una causa por lavado de dinero narco

En aquel expediente, iniciado en 1999, Santos Caballero permaneció detenida durante más de un año, mientras que su hijo estuvo privado de su libertad durante aproximadamente 45 días.

En esa oportunidad, los jueces José Martínez Sobrino, Horacio Vaccare y Jorge Gettas decidieron cerrar la causa al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la acusación y concluyeron que la elevación a juicio era nula.

Durante la investigación más reciente, Piedrahita Ceballos declaró sobre su pasado en el cartel de Cali y sus vínculos con los hermanos Rodríguez Orejuela, además de mencionar contactos con distintos actores ligados al narcotráfico en la región.

En ese contexto, el nombre de Chicho Serna fue vinculado a Carlos Mario Aguilar, exjefe de la Oficina de Envigado en Colombia. Sin embargo, tras la resolución judicial, la causa quedó anulada y los imputados fueron sobreseídos.