Paredes ilusionó a Boca con Dybala antes de la Copa Libertadores: "Es un sueño de él y mío"

Paredes también habló de Tomás Aranda, con quien compartió entrenamientos esta semana en el Predio Lionel Andrés Messi durante la fecha FIFA con la Selección argentina: "Es uno de los que más me llama la atención por cómo juega, la intención de juego que tiene y su calidad. Espero poder seguir ayudando a que crezca y que él nos pueda ayudar muchísimo", afirmó sobre el juvenil