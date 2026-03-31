Paredes ilusionó a Boca con Dybala antes de la Copa Libertadores: "Es un sueño de él y mío"
Leandro Paredes habló sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca para la Copa Libertadores 2026 y reconoció que el fichaje es un sueño compartido.
En la previa del inicio de la Copa Libertadores 2026, Leandro Paredes brindó una entrevista al sitio oficial del certamen en la que abordó distintos temas, entre ellos la chance de que Paulo Dybala se incorpore a Boca en el próximo mercado de pases.
El capitán del Xeneize dejó en claro su deseo de compartir equipo con el actual futbolista de la Roma y expresó: "Para mí sería un sueño y para él también. Ojalá pueda estar acá, él tiene mucha ilusión".
La posible llegada de la Joya es un anhelo que el club analiza desde hace meses y que podría tomar forma en junio, cuando finalice su contrato en el fútbol italiano. Dybala fue operado a comienzos de marzo por una lesión en la rodilla izquierda, una situación que lo mantendrá inactivo hasta mediados de abril.
Boca, Dybala y la ilusión de jugar la Copa Libertadores
El interés por el delantero no es nuevo dentro de la institución. En diciembre, Marcelo Delgado, mánager deportivo del club, se refirió a la posibilidad y sostuvo: "Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad". Sin confirmar negociaciones formales, el Chelo explicó que la chance "se evaluará", teniendo en cuenta que el vínculo contractual del jugador con la Roma finaliza en junio de 2026.
Paredes también habló de Tomás Aranda, con quien compartió entrenamientos esta semana en el Predio Lionel Andrés Messi durante la fecha FIFA con la Selección argentina: "Es uno de los que más me llama la atención por cómo juega, la intención de juego que tiene y su calidad. Espero poder seguir ayudando a que crezca y que él nos pueda ayudar muchísimo", afirmó sobre el juvenil
La agenda de Leandro Paredes entre la Selección Argentina y Boca
El mediocampista continúa concentrado con el equipo dirigido por Lionel Scaloni y se espera que sume minutos en el amistoso frente a Zambia. En caso de participar, tendrá poco tiempo para reincorporarse al plantel de Boca, que el jueves enfrentará a Talleres. Además, el volante acumula cuatro tarjetas amarillas y una nueva amonestación podría dejarlo fuera del clásico ante Independiente o del próximo Superclásico.
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