Un gigante de Italia quiere romper el mercado con Nico Paz: la millonaria oferta y la traba del Real Madrid

Mientras tanto, Nico Paz continúa enfocado en su presente en el Como, donde es una de las piezas clave del proyecto encabezado por Fàbregas. Además, el futbolista tiene una fuerte importancia en la Selección Argentina, donde busca ganarse un lugar pensando en el Mundial 2026.

Con apenas 21 años y una proyección que no deja de crecer, el mediocampista argentino parece estar ante un punto de inflexión en su carrera. Su destino podría cambiar pronto, y Europa ya observa con atención el próximo movimiento del jugador que promete ser una de las grandes figuras del fútbol internacional.