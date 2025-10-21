Un gigante de Italia quiere romper el mercado con Nico Paz: la millonaria oferta y la traba del Real Madrid
Preparan una propuesta cercana a 58 millones de euros por el mediocampista argentino, aunque el Merengue mantiene una cláusula de repesca y el 50% de su pase.
El presente de Nico Paz en Italia no pasa desapercibido. El talentoso volante argentino, figura del Como, lleva cuatro goles y cuatro asistencias en las primeras siete fechas de la Serie A, y su nombre encabeza la lista de los jugadores más desequilibrantes del campeonato.
Su desempeño despertó el interés de Inter, que ya inició contactos con su entorno y evalúa presentar una oferta cercana a 58 millones de euros para adquirir su pase. En Milán lo imaginan como el socio ideal de Lautaro Martínez, formando una dupla argentina que ilusiona a los hinchas nerazzurri.
A los 21 años, Paz se convirtió en una de las revelaciones del fútbol europeo. Surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid, encontró en el Como —dirigido por Cesc Fàbregas— el espacio y la libertad táctica necesarios para mostrar todo su talento, con una combinación de técnica, visión de juego y madurez poco habitual para su edad.
El obstáculo: el Real Madrid aún tiene la llave
Pese al fuerte interés del Inter, la negociación no será sencilla. El Real Madrid mantiene una cláusula de repesca vigente hasta junio de 2026 y conserva además el 50% de los derechos económicos del jugador. Esto significa que cualquier transferencia deberá ser aprobada por el club español o incluir una compensación considerable.
Desde la capital española siguen de cerca la evolución del mediocampista, que abandonó el club meses atrás por falta de minutos bajo la conducción de Carlo Ancelotti. En caso de que Inter avance formalmente, el Madrid podría optar por recomprarlo o negociar su salida definitiva si la oferta resulta atractiva.
Mientras tanto, Nico Paz continúa enfocado en su presente en el Como, donde es una de las piezas clave del proyecto encabezado por Fàbregas. Además, el futbolista tiene una fuerte importancia en la Selección Argentina, donde busca ganarse un lugar pensando en el Mundial 2026.
Con apenas 21 años y una proyección que no deja de crecer, el mediocampista argentino parece estar ante un punto de inflexión en su carrera. Su destino podría cambiar pronto, y Europa ya observa con atención el próximo movimiento del jugador que promete ser una de las grandes figuras del fútbol internacional.
