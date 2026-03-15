Unión vs. Boca, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan Unión y Boca

El Xeneize llega a Santa Fe tras igualar 1-1 ante San Lorenzo en La Bombonera, resultado que marcó su cuarto empate consecutivo como local. El equipo volvió a retirarse entre silbidos y el entrenador Claudio Úbeda también fue blanco de críticas pese a la reciente victoria por 3-0 frente a Lanús. Actualmente el conjunto azul y oro se ubica en el séptimo lugar de la Zona A con 13 puntos y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación.

Una de las principales novedades para este encuentro es el regreso a la convocatoria de Alan Velasco, quien dejó atrás la distensión grado II del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda que había sufrido en la primera fecha frente a Deportivo Riestra. En su lugar salió de la lista el juvenil Gonzalo Gelini, mientras que Agustín Martegani y Dylan Gorosito tampoco fueron convocados por decisión del cuerpo técnico.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón llega con confianza luego de protagonizar uno de los partidos más espectaculares del torneo. En la última fecha empató 4-4 frente a Independiente en Avellaneda tras haber estado 3-0 arriba en el marcador. Más allá del sabor amargo por no poder sostener la ventaja, el Tatengue atraviesa una muy buena racha. Se ubica segundo en la Zona A con 15 puntos y no pierde desde el 6 de febrero, cuando cayó 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Desde entonces acumuló tres triunfos y tres empates.

Además, Unión mantiene un historial favorable frente a Boca en condición de local. El Xeneize no logra ganar en el estadio 15 de Abril desde la Superliga 2018/19. Desde entonces se disputaron cinco partidos en Santa Fe, con dos victorias del Tatengue y tres empates. De cara a este encuentro, Madelón no realizaría demasiadas modificaciones en el equipo titular, ya que el rendimiento reciente dejó buenas sensaciones tanto en el cuerpo técnico como en los hinchas.