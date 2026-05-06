El presidente de Unión inició acciones legales contra Racing por la venta de Juan Nardoni
El club santafesino reclama el 30 por ciento correspondiente al pase del mediocampista transferido a Gremio, mientras que desde Avellaneda rechazan las acusaciones de irregularidades.
El conflicto institucional y económico entre Unión y Racing no deja de escalar. Luego de varios meses de negociaciones informales e intimaciones, el presidente de la institución santafesina, Luis Spahn, confirmó que decidieron avanzar por la vía judicial y recurrir a la AFA para destrabar el cobro de la transferencia de Juan Ignacio Nardoni al fútbol brasileño.
El eje central de la disputa radica en los montos finales de la venta de Nardoni al Gremio de Porto Alegre. Según explicó la dirigencia de Racing, la operación se concretó en 8 millones de dólares por el 80% del pase, más 2 millones en objetivos. Sin embargo, en Santa Fe sospechan que la cifra real declarada por la Academia fue inferior y aseguran no haber recibido el 30% que les corresponde por los derechos económicos del futbolista.
En declaraciones radiales a LT9, Spahn apuntó directamente contra la gestión de Diego Milito: "Se están dando los pasos legales contra Racing. Lamentablemente, la justicia no es tan rápida como uno desea. Estamos pidiendo nuestro dinero, nuestro 30% de propiedad de Nardoni. Esta gente está operando de mala manera y me avergüenza que alguien del mundo del fútbol no cumpla con sus obligaciones. El teléfono con Milito está cortado".
El dirigente rojiblanco elevó aún más el tono al señalar que la falta de pago responde a dificultades financieras que la misma directiva de Avellaneda le había confesado semanas atrás, concluyendo que “robar es robar y mentir, y a mí me parece que nos están robando”.
La postura de Racing con el caso de Juan Nardoni
Desde Avellaneda optaron por mantener un perfil bajo a nivel público, pero rechazaron de plano las acusaciones emitidas desde Santa Fe. La postura institucional de la Academia sostiene que se encuentran "a derecho" y que no existe ningún tipo de irregularidad ni deuda. Según fuentes de Racing, el procedimiento se encuentra en etapas administrativas y solo restaría el envío de información y documentación formal para destrabar el proceso, por lo que consideran desmedidas las declaraciones de Spahn.
Ante la falta de acuerdo, Unión inició un reclamo formal ante la AFA, esperando que la Cámara de Disputas intervenga como instancia de mediación. A este conflicto por la venta del volante al exterior se suma también la falta de acreditación en los plazos estipulados por el pase de Adrián "Rocky" Balboa al fútbol de Rusia, por lo que el panorama entre ambas instituciones permanece sumamente tenso.
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