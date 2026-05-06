El presidente de Unión inició acciones legales contra Racing por la venta de Juan Nardoni

La postura de Racing con el caso de Juan Nardoni

Desde Avellaneda optaron por mantener un perfil bajo a nivel público, pero rechazaron de plano las acusaciones emitidas desde Santa Fe. La postura institucional de la Academia sostiene que se encuentran "a derecho" y que no existe ningún tipo de irregularidad ni deuda. Según fuentes de Racing, el procedimiento se encuentra en etapas administrativas y solo restaría el envío de información y documentación formal para destrabar el proceso, por lo que consideran desmedidas las declaraciones de Spahn.

Ante la falta de acuerdo, Unión inició un reclamo formal ante la AFA, esperando que la Cámara de Disputas intervenga como instancia de mediación. A este conflicto por la venta del volante al exterior se suma también la falta de acreditación en los plazos estipulados por el pase de Adrián "Rocky" Balboa al fútbol de Rusia, por lo que el panorama entre ambas instituciones permanece sumamente tenso.