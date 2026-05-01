Unión vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
La T ya aseguró su lugar en los playoffs, pero quiere terminar líder; el Tatengue necesita ganar sí o sí para seguir en carrera.
Talleres visitará este sábado desde las 18:45 a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril, en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026. El encuentro aparece cargado de tensión por los objetivos opuestos: mientras los cordobeses ya tienen su boleto asegurado a los playoffs, los santafesinos se juegan la clasificación en un duelo decisivo.
El conjunto dirigido por Carlos Tévez llega con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo, aunque no por eso resignará protagonismo. La intención es clara: sumar de a tres para quedarse con la cima de la Zona A y asegurarse la ventaja de definir como local en los octavos de final. Ese detalle puede resultar determinante en un torneo que se vuelve cada vez más exigente en las instancias decisivas.
A pesar de tener la clasificación en el bolsillo, el DT apostaría por una formación con mayoría de titulares. Sin embargo, también analiza variantes puntuales para preservar a algunos futbolistas que arrastran molestias. En ese sentido, se perfila el regreso de Augusto Schott en el lateral derecho, mientras que José Luis Palomino y Valentín Depietri podrían meterse en el equipo en lugar de jugadores que necesitan descanso.
Del otro lado, el panorama de Unión es completamente diferente. El equipo santafesino afronta el partido con una única consigna: ganar. No hay margen para especular ni para cálculos complejos. Una victoria lo depositará directamente en los octavos de final, mientras que cualquier otro resultado lo obligará a depender de terceros y seguir la fecha con incertidumbre.
El Tatengue sabe que el empate o la derrota lo dejarán pendiente de lo que ocurra con rivales directos como Instituto o Defensa y Justicia, lo que agrega presión a un equipo que necesita resolver su situación por cuenta propia. En este contexto, el partido adquiere un carácter de final anticipada.
En caso de lograr la clasificación, Unión ya tiene en mente un escenario complejo. El formato del torneo indica que, al ingresar en los últimos puestos, deberá jugar los octavos de final como visitante frente a un equipo mejor ubicado de la Zona B. Entre los posibles rivales aparecen nombres de peso, lo que anticipa un camino exigente desde el inicio de los playoffs.
Más allá de las proyecciones, el foco está puesto en el presente inmediato. Unión tiene la oportunidad de meterse entre los 16 mejores y prolongar su ilusión, pero deberá hacerlo frente a un rival que también tiene ambiciones claras. Talleres, con su jerarquía y regularidad, representa una prueba de alto nivel. La escena está planteada: un equipo que quiere confirmar su liderazgo y otro que necesita sobrevivir. En Santa Fe, no habrá lugar para medias tintas.
Unión vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2026 : probables formaciones
- Unión: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Leonardo Carol Madelón.
- Talleres: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.
Unión vs. Talleres: otros datos
- Hora: 18:45.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Facundo Tello.
- TV: ESPN Premium.
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