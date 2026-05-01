Unión vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El Tatengue sabe que el empate o la derrota lo dejarán pendiente de lo que ocurra con rivales directos como Instituto o Defensa y Justicia, lo que agrega presión a un equipo que necesita resolver su situación por cuenta propia. En este contexto, el partido adquiere un carácter de final anticipada.

En caso de lograr la clasificación, Unión ya tiene en mente un escenario complejo. El formato del torneo indica que, al ingresar en los últimos puestos, deberá jugar los octavos de final como visitante frente a un equipo mejor ubicado de la Zona B. Entre los posibles rivales aparecen nombres de peso, lo que anticipa un camino exigente desde el inicio de los playoffs.

velez union

Más allá de las proyecciones, el foco está puesto en el presente inmediato. Unión tiene la oportunidad de meterse entre los 16 mejores y prolongar su ilusión, pero deberá hacerlo frente a un rival que también tiene ambiciones claras. Talleres, con su jerarquía y regularidad, representa una prueba de alto nivel. La escena está planteada: un equipo que quiere confirmar su liderazgo y otro que necesita sobrevivir. En Santa Fe, no habrá lugar para medias tintas.

Unión vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2026 : probables formaciones

Unión: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Leonardo Carol Madelón.

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. Talleres: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.

Unión vs. Talleres: otros datos

Hora: 18:45.

18:45. Estadio: 15 de Abril.

15 de Abril. Árbitro: Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino. VAR: Facundo Tello.

Facundo Tello. TV: ESPN Premium.