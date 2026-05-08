Independiente Rivadavia vs. Unión por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
El puntero indiscutido de la fase regular se enfrenta en octavos de final ante un Tatengue que logró su pasaje al cuadro de eliminación en la última instancia.
Este sábado 9 de mayo, a partir de las 21:30, el Estadio Bautista Gargantini será el escenario de un choque de realidades opuestas. Independiente Rivadavia recibe a Unión de Santa Fe por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El arbitraje estará a cargo de Luis Lobo Medina (con Héctor Paletta en el VAR) y se podrá ver por ESPN Premium.
La "Lepra" mendocina vive un sueño despierto. Bajo la conducción de Alfredo Berti, el equipo no solo dominó la Zona B con 34 puntos, asegurándose la localía hasta semis, sino que también hace historia en América: viene de empatar 1-1 con Fluminense, sellando su pase a octavos de la Copa Libertadores con dos fechas de antelación.
En lo que respecta al plano local y, particularmente, el Torneo Apertura, solo saldrán de Mendoza si llegan a la gran final en el Mario Alberto Kempes. Al momento, la Lepra mendocina acumula 11 partidos invicto (8 triunfos y 3 empates).
El equipo de Leonardo Madelón llega al cruce tras una clasificación agónica. A pesar de una racha negativa de cuatro partidos sin ganar (dos caídas y dos empates), los resultados ajenos jugaron a su favor. Gracias a los traspiés de Defensa y Justicia e Instituto, Unión se coló en la 8° posición de la Zona A con 21 unidades. Ahora, buscará dar el "batacazo" del torneo en suelo mendocino.
Probables formaciones del duelo
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Ivan Villalba, Mauro Peinipil; Diego Tonetto, Maximiliano Amarfil, Mauricio Cardillo; Kevin Retamar, Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Carol Madelón.
Independiente Rivadavia vs. Unión: datos del partido
- Hora: 21.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Héctor Paletta
- Estadio: Bautista Gargantini
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