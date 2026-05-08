Independiente Rivadavia vs. Unión por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Este sábado 9 de mayo, a partir de las 21:30, el Estadio Bautista Gargantini será el escenario de un choque de realidades opuestas. Independiente Rivadavia recibe a Unión de Santa Fe por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El arbitraje estará a cargo de Luis Lobo Medina (con Héctor Paletta en el VAR) y se podrá ver por ESPN Premium.