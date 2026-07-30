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Vélez se lo dio vuelta a Talleres en el Mario Alberto Kempes: ganó 3-1 por el Torneo Clausura

Foto: X @Velez

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El equipo cordobés comandado por Sampaoli sigue sin lograr su primera victoria en el Torneo Clausura. Los tres puntos se fueron a Liniers.

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Vélez sorprendió a Talleres y le dio vuelta un partido que comenzó 1-0 para el local y finalizó 3-1 a favor del Fortín. El encuentro, que tuvo lugar en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, fue en el marco de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

Nazareno Arasa fue el encargado de impartir justicia en el duelo que se televisó por ESPN Premium, mientras que en el VAR estuvo Juan Pablo Loustau.

Talleres vs. Vélez por el Torneo Clausura

El Fortín lo liquidó y el partido finalizó 3-1 para Vélez

Vélez se lo dio vuelta a Talleres con gol de cabeza de Thiago Silvero

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo

Rodrigo Aliendro llegó con el empate para Vélez en el cierre del PT

Ronaldo Martínez pone en ventaja a la T

Talleres vs. Vélez: resultado en vivo

Cómo llegan Talleres y Vélez a este duelo

La "T" llega al compromiso luego de caer 1 a 0 frente a Newell's en Rosario, en un encuentro que marcó el debut de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés.

De esta manera, buscará recuperarse ante su gente y conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura. Además, el club reforzó su plantel durante el mercado de pases con el objetivo de volver a ser protagonista en la segunda parte de la temporada.

Por su parte, Vélez llega con el impulso tras imponerse por 1 a 0 frente a Instituto en la primera fecha. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto intentará darle continuidad al buen comienzo de campeonato y sumar nuevamente de a tres en condición de visitante para consolidarse en la parte alta de la tabla anual.

Formaciones de Talleres vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.
  • Estadio: Mario Alberto Kempes.
  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • VAR: Juan Pablo Loustau.
  • TV: ESPN Premium.

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