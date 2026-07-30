Vélez se lo dio vuelta a Talleres en el Mario Alberto Kempes: ganó 3-1 por el Torneo Clausura

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El Fortín lo liquidó y el partido finalizó 3-1 para Vélez
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Vélez se lo dio vuelta a Talleres con gol de cabeza de Thiago Silvero
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Rodrigo Aliendro llegó con el empate para Vélez en el cierre del PT
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Cómo llegan Talleres y Vélez a este duelo
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Formaciones de Talleres vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026
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Horario y televisación
Vélez sorprendió a Talleres y le dio vuelta un partido que comenzó 1-0 para el local y finalizó 3-1 a favor del Fortín. El encuentro, que tuvo lugar en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, fue en el marco de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
Nazareno Arasa fue el encargado de impartir justicia en el duelo que se televisó por ESPN Premium, mientras que en el VAR estuvo Juan Pablo Loustau.
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