Vélez se lo dio vuelta a Talleres en el Mario Alberto Kempes: ganó 3-1 por el Torneo Clausura

Cómo llegan Talleres y Vélez a este duelo

La "T" llega al compromiso luego de caer 1 a 0 frente a Newell's en Rosario, en un encuentro que marcó el debut de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés.

De esta manera, buscará recuperarse ante su gente y conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura. Además, el club reforzó su plantel durante el mercado de pases con el objetivo de volver a ser protagonista en la segunda parte de la temporada.

Por su parte, Vélez llega con el impulso tras imponerse por 1 a 0 frente a Instituto en la primera fecha. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto intentará darle continuidad al buen comienzo de campeonato y sumar nuevamente de a tres en condición de visitante para consolidarse en la parte alta de la tabla anual.