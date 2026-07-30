Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Vélez por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Vélez por el Torneo Clausura.
Talleres se reencuentra con su gente en Córdoba este jueves a las 19, cuando enfrente a Vélez en el Mario Alberto Kempes por la segunda jornada de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido será transmitido por ESPN Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Juan Pablo Loustau estará al frente del VAR.
El conjunto cordobés viene de sufrir un tropiezo por 1-0 ante Newell's en Rosario, en lo que fue el estreno de Jorge Sampaoli en el banco. Con el plantel reforzado para pelear arriba en esta segunda mitad del año, la "T" buscará dar vuelta la página ante su público y sumar sus primeros tres puntos.
En frente estará el "Fortín" de Guillermo Barros Schelotto, que arriba con el envión de haber derrotado 1-0 a Instituto en la fecha inicial. El elenco de Liniers intentará ratificar su buen arranque en el torneo y conseguir un triunfo fuera de casa que le permita seguir firme en la zona alta de la tabla anual.
Formaciones de Talleres vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026
Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Vélez por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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