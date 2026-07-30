Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Vélez por el Torneo Clausura

Talleres se reencuentra con su gente en Córdoba este jueves a las 19, cuando enfrente a Vélez en el Mario Alberto Kempes por la segunda jornada de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido será transmitido por ESPN Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Juan Pablo Loustau estará al frente del VAR.