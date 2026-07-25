En el Coloso Marcelo Bielsa también rindieron homenaje a la Selección Argentina y a Lionel Messi

Por ejemplo, lo hizo Boca, que tiene en sus filas al mundialista Leandro Paredes, y el viernes lo hicieron Racing, que por el Torneo Clausura 2026 derrotó 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, y Vélez Sarsfield, que se impuso 1-0 a Instituto de Córdoba.

“Gracias Selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino”, fue la bandera que los jugadores de ambos equipos desplegaron en la zona central de la cancha del Estadio Presidente Perón antes de iniciar el cotejo disputado en Avellaneda.

Además, los hinchas no fueron ajenos al homenaje, al entonar cánticos referidos al combinado nacional y desplegar sus propios trapos, como el referido a la victoria ante Inglaterra por la semifinal que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

EL RECONOCIMIENTO DE LA ACADEMIA PARA LA SELECCIÓN



La Academia le rindió homenaje al seleccionado argentino.



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Una bandera similar fue desplegada en el José Amalfintani de Liniers, donde también hubo un “Gracias Selección” en la enorme pantalla del estadio velezano, que fue un escenario impecable para el homenaje.

También las tribunas participaron del homenaje a los dirigidos por Lionel Scaloni y al reclamo por las Malvinas, con trapos cánticos que no dejaron lugar a dudas sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur usurpadas por el Reino Unido.