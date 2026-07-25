En el Coloso Marcelo Bielsa también rindieron homenaje a la Selección Argentina y a Lionel Messi
En la cancha de Newell's Old Boys se desplegaron enormes banderas con mensajes elogiosos hacia La Scaloneta y a su capitán, nacido en la instituión rosarina.
Como en la mayoría de los estadios argentinos, el de Newell's Old Boys fue también escenario de un encendido homenaje a la Selección Argentina tras su participación en el Mundial 2026, donde obtuvo el subcampeonato al perder ajustadamente la final con España.
Por la primera fecha del Torneo Clausura, la Lepra enfrenta a Talleres de Córdoba, con el debut oficial de Jorge Sampaoli como director técnico de la T, en el Coloso Marcelo Bielsa, donde los clubes y la hinchada rindieron homenaje a los dirigidos por Lionel Scaloni.
De hecho, el capitán Lionel Messi, nacido como el propio Scaloni en la institución rosarina, fue el principal homenajeado por la hinchada este domingo, antes del inicio del encuentro, que exhibió un enorme trapo con su imagen y el texto “Leproso de pendejo”.
En tanto, en el centro de la cancha se desplegaba una bandera similar a la expuesta en otras canchas: el pabellón nacional con el texto “Gracias Selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino”.
Los homenajes previos
Con la reanudación del campeonato local de Primera División tras la pausa obligada por la realización del Mundial 2026, en la mayoría de los estados se llevaron a cabo homenajes a la Selección Argentina.
Por ejemplo, lo hizo Boca, que tiene en sus filas al mundialista Leandro Paredes, y el viernes lo hicieron Racing, que por el Torneo Clausura 2026 derrotó 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, y Vélez Sarsfield, que se impuso 1-0 a Instituto de Córdoba.
“Gracias Selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino”, fue la bandera que los jugadores de ambos equipos desplegaron en la zona central de la cancha del Estadio Presidente Perón antes de iniciar el cotejo disputado en Avellaneda.
Además, los hinchas no fueron ajenos al homenaje, al entonar cánticos referidos al combinado nacional y desplegar sus propios trapos, como el referido a la victoria ante Inglaterra por la semifinal que decía: “Las Malvinas son argentinas”.
Una bandera similar fue desplegada en el José Amalfintani de Liniers, donde también hubo un “Gracias Selección” en la enorme pantalla del estadio velezano, que fue un escenario impecable para el homenaje.
También las tribunas participaron del homenaje a los dirigidos por Lionel Scaloni y al reclamo por las Malvinas, con trapos cánticos que no dejaron lugar a dudas sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur usurpadas por el Reino Unido.
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