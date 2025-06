Vélez y Estudiantes jugarán la final de la Supercopa Internacional 2024: día, hora y sede confirmadas

Según el reglamento, la condición de local la tendrá Estudiantes, por haber conquistado el Trofeo de Campeones. En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, el partido se definirá con un tiempo suplementario de 30 minutos, y si persiste la igualdad, habrá penales. Desde AFA adelantaron que en los próximos días se dará a conocer el esquema de venta de entradas y el operativo de seguridad que se desplegará en Avellaneda para un cruce que promete ser vibrante.

image.png

¿Equipos reducidos para la Supercopa Internacional?

Salvo un cambio de último momento, ni Estudiantes ni Vélez podrán disponer de sus refuerzos en la final que disputarán en Avellaneda. En este sentido Fernando Muslera no atajará ante el Fortín y si Matías Mansilla deja el club entonces Eduardo Domínguez deberá darle un lugar en el once a Fabricio Iacovich. Lo concreto es que ambos equipos perderán futbolistas y si no logran modificar esta determinación deberán parar equipos más alternativos que titulares.

Lo mismo le pasará al Fortín que no podrá contar con la presencia de Lisandro Magallán, Guillermo Pol Fernández ni Diego Valdés. Sin lugar a dudas que se tratará de ausencia de peso para un equipo que se viene reforzando fuerte para los octavos de final de la Copa Libertadores