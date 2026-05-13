ANSES: el monto destinado para la Tarjeta Alimentar en mayo 2026

1 hijo: $72.250

2 hijos: $113.299

3 o más hijos: $149.425

Este beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales, a partir de un cruce de datos entre organismos.

En cuanto a los destinatarios, la Tarjeta Alimentar está dirigida a quienes perciben:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos, con menores o personas con discapacidad a cargo

Monto de la AUH de ANSES en mayo

El incremento del 3,38% impacta directamente en los haberes de mayo y ajusta los montos que perciben quienes reciben la AUH. Según lo informado, el nuevo valor por hijo alcanza los $113.127,92, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $368.034,76. En la misma línea, la Asignación por Embarazo queda en $113.127,92.

ANSES retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta AUH. Ese porcentaje se acumula y luego se libera una vez que se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar. Es una condición necesaria para completar el cobro total del beneficio.

1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20

Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo

Las fechas confirmadas para la AUH en mayo son: