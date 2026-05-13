ANSES: el monto destinado para la Tarjeta Alimentar en mayo 2026
El organismo gubernamental confirmó el aumento del 3,4%. Descubrí cuánto cobran los beneficiarios este monto y otros adicionales.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Aumenta la Tarjeta Alimentar de ANSES a partir de mayo
La Tarjeta Alimentar tendrá una suba del 38% en mayo de 2026. El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que los valores se mantendrán sin cambios, replicando los montos vigentes desde mayo de 2024.
Actualmente, los importes varían según la cantidad de hijos a cargo:
- 1 hijo: $72.250
- 2 hijos: $113.299
- 3 o más hijos: $149.425
Este beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales, a partir de un cruce de datos entre organismos.
En cuanto a los destinatarios, la Tarjeta Alimentar está dirigida a quienes perciben:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo (AUE)
- Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos, con menores o personas con discapacidad a cargo
Monto de la AUH de ANSES en mayo
El incremento del 3,38% impacta directamente en los haberes de mayo y ajusta los montos que perciben quienes reciben la AUH. Según lo informado, el nuevo valor por hijo alcanza los $113.127,92, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $368.034,76. En la misma línea, la Asignación por Embarazo queda en $113.127,92.
ANSES retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta AUH. Ese porcentaje se acumula y luego se libera una vez que se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar. Es una condición necesaria para completar el cobro total del beneficio.
- 1 hijo: $113.028,24
- 2 hijos: $226.056,48
- 3 hijos: $339.084,72
- 4 hijos: $452.112,96
- 5 hijos: $565.141,20
Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo
Las fechas confirmadas para la AUH en mayo son:
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
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