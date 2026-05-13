Cuarta Marcha Federal Universitaria: el minuto a minuto de la multitudinaria convocatoria

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El contundente documento publicado por las universidades

La cuarta Marcha Federal Universitaria en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a las 14 en Plaza de Mayo y para las 18 se leyó un documento colectivo.

En el documento, rectores, docentes y estudiantes universitarios le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita" que el Gobierno Nacional siga "incumpliendo" con la aplicación de la normativa.

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", remarcaron.

Las universidades nacionales, como colectivo, denunciaron que desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias"; asimsimo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades "no es solo presupuestaria", porque como ciudadanos "deben denunciar con dolor y firmeza" la "ruptura del acuerdo democrático" de la división de poderes que tenemos en la nación.

También expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, "son factores fundamentales de la economía del país" y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo" y "generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables": "Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", añadieron.

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