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Cuarta Marcha Federal Universitaria: el minuto a minuto de la multitudinaria convocatoria

Marcha Federal Universitaria. Foto: Camila Alonso Suárez

Marcha Federal Universitaria. Foto: Camila Alonso Suárez
Cuarta Marcha Federal Universitaria: el minuto a minuto de la multitudinaria convocatoria
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Sociedad
Marcha Federal Universitaria
Ley de Financiamiento Universitario

Otra vez, docentes, no docentes, estudiantes y famosos salieron a la calle a exigirle al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Este martes 12 de mayo, se llevó a cabo la cuarta Marcha Federal Universitaria en la Plaza de Mayo y otros puntos del país en reclamo por la correcta aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y contra el ajusto del Gobierno de Javier Milei a la educación pública.

Esta movilización es fue continuación de un conflicto prolongado entre la comunidad académica y la gestión libertaria, tras el feroz ajuste libertario al ámbito educativo.

De esta manera, sin reclamos partidarios, docentes y estudiantes de las universidades públicas remarcaron que "el Gobierno incumple" con la Ley de Financiamiento Universitario.

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Cuarta Marcha Federal Universitaria.

Cuarta Marcha Federal Universitaria.

Cuarta Marcha Federal Universitaria: minuto a minuto

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Axel Kicillof en la Marcha Universitaria Federal

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó activamente de la Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo, donde lanzó duras críticas hacia la gestión nacional por el desfinanciamiento educativo y la caída del poder adquisitivo en el sector científico y académico.

Acompañado por integrantes de su gabinete, jefes comunales, legisladores y referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el mandatario bonaerense se sumó a la multitudinaria movilización que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Axel Kicillof, presente en la Marcha Federal Universitaria.

Axel Kicillof, presente en la Marcha Federal Universitaria.

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El contundente respaldo Sergio Massa a la Marcha Federal Universitaria

A través de un posteo en su cuenta de X, el líder del Frente Renovador (FR) destacó el valor social de la educación superior y su impacto en la movilidad ascendente de los argentinos.

De esta manera, Massa enfatizó que el acceso a las facultades nacionales trasciende al individuo, convirtiéndose en un logro colectivo. "Cada estudiante que llega a la universidad es una familia entera que llega con él. La educación superior de calidad es el mejor legado que podemos dejarle a las próximas generaciones", expresó. Seguí leyendo esta nota.

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El contundente documento publicado por las universidades

La cuarta Marcha Federal Universitaria en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a las 14 en Plaza de Mayo y para las 18 se leyó un documento colectivo.

En el documento, rectores, docentes y estudiantes universitarios le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita" que el Gobierno Nacional siga "incumpliendo" con la aplicación de la normativa.

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", remarcaron.

Las universidades nacionales, como colectivo, denunciaron que desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias"; asimsimo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades "no es solo presupuestaria", porque como ciudadanos "deben denunciar con dolor y firmeza" la "ruptura del acuerdo democrático" de la división de poderes que tenemos en la nación.

También expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, "son factores fundamentales de la economía del país" y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo" y "generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables": "Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", añadieron.

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Así sonó el Himno Nacional en la cuarta Marcha Federal Universitaria

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Joaquín Furriel apuntó contra el Gobierno en Plaza de Mayo: "La idea de 'el enemigo' me agota"

En el marco de la Marcha Federal Universitaria realizada en Plaza de Mayo, el actor Joaquín Furriel destacó el protagonismo de las y los estudiantes y remarcó la importancia de defender la educación pública.

"Lo que siento es que esto me confirma que las y los estudiantes son quienes tienen el futuro en sus manos. Nosotros lo que podemos hacer es tratar de hacer las cosas bien para que ellos puedan lograr una sociedad mejor para vivir, y la educación es clave para eso, es vital y esencial", expresó.

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joaquin furriel marcha universitaria

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Comenzó el acto en Plaza de Mayo

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Lali Espósito volvió a mostrarse a favor de Marcha Federal Universitaria: "Hoy hay que defender..."

Lali Espósito se sumó al respaldo masivo de la cuarta Marcha Federal Universitaria que se lleva a cabo desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. A través de sus plataformas, la artista expresó su apoyo explícito a la comunidad educativa en su reclamo por un presupuesto justo para las universidades públicas, la ciencia y la investigación.

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lali esposito

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María Becerra se sumó a la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

La artista se sumó a la convocatoria para la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realiza este martes desde las 17 en distintos puntos del país y tendrá su acto central en Plaza de Mayo. A través de sus redes sociales, llamó a movilizarse en defensa de la universidad pública y reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

"Marchamos todos juntos para defender NUESTRA universidad pública", escribió en una historia de Instagram, donde además compartió una ilustración realizada por la artista Pilar Dibujito para la primera gran movilización universitaria contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

maria becerra universidad publica

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La reacción de Emilia Mernes a la Marcha Federal Universitaria: qué dijo

Emilia Mernes suele ser selectiva para los temas en los que se mete, por eso quedó claro su apoyo a la Marcha Federal Universitaria cuando decidió compartir un clip de Olga en el que se escucha la extensa defensa de Marti Benza de la educación pública superior.

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emilia mernes
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La Libertad Avanza, en la previa a la Marcha Federal Universitaria: "Marcha opositora"

La Libertad Avanza emitió un comunicado oficial este martes en la previa a la movilización que llevan a cabo estudiantes y docentes, y sostuvo que se trata de “marcha política opositora” que intenta “instalar que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades o cerrarlas”.

“Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades o directamente cerrarlas”, expusieron en un extenso comunicado.

En ese sentido, sostuvieron que “el Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento”.

“Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026”, remarcaron desde La Libertad Avanza.

En contraposición, mencionaron que “durante la administración anterior se les transferían los fondos a las universidades hasta con cuatro meses de atraso, y en el marco de una inflación del 211,4% anual”. Por el contrario, “hoy esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, sostuvieron.

comunicado lla marcha

En tanto, apoyaron la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, así como también el reciente fallo que garantiza que la medida "seguirá suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“La Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento”, reiteraron y enfatizaron que “su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”.

En ese sentido, insistieron en que la administración del presidente Javier Milei “tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal”. En caso de que esto no suceda, "implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación y más pobreza”.

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La cruda advertencia del rector de la UBA antes de la Marcha: "Unos meses más"

En horas previas a la manifestación el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, aseguró que las casas de estudios superiores atraviesan "una situación dramática".

"Estamos en una situación dramática de las universidades y de la ciencia argentina. Nos quejamos legal y pacíficamente, porque hace tiempo largo que venimos advirtiendo sobre cómo estamos", expresó el rector de la UBA.

ricardo gelpi
De izquierda a derecha: el presidente del CIN, Oscar Alpa; el rector de la UBA, Ricardo Gelpi y el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci

De izquierda a derecha: el presidente del CIN, Oscar Alpa; el rector de la UBA, Ricardo Gelpi y el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci

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Javier Milei frenó obras en casas de estudio en la previa a la Marcha

A horas de una nueva marcha federal universitaria, el gobierno de Javier Milei profundizó al ajuste sobre el Estado y avanzó en nuevos recortes de gastos por el 2% de capital y el 20% en las erogaciones generales. El nuevo sablazo al Presupuesto afecta particularmente a la Educación y da la pauta del lugar que el gobierno libertario le da al acceso a la formación tanto básica como superior.

Así quedó plasmado en la Decisión Administrativa 20/2026 publicada el lunes en el Boletín Oficial con las firmas del cuestionado Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo.

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Cómo funciona el transporte público durante la Marcha Federal Universitaria

El operativo de seguridad y la magnitud de las columnas obliga a modificar el funcionamiento de los servicios habituales:

  • Colectivos: Numerosas líneas que transitan por el eje de Avenida de Mayo y Callao realizan desvíos por calles laterales, lo que genera demoras significativas.
  • Subte: La Línea A podría sufrir cierres preventivos o interrupciones en las estaciones Congreso y Sáenz Peña, dependiendo del flujo de manifestantes en superficie.
  • Accesos: Se prevén demoras en los ingresos desde el Conurbano hacia Capital Federal, especialmente en las zonas aledañas a las terminales ferroviarias.

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Dónde serán los cortes en el centro porteño

La movilización tiene como epicentro el recorrido entre el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo, por lo que hay cortes totales y restricciones vehiculares en varias de las principales avenidas del centro porteño. Las autoridades anticipan que las mayores complicaciones se extenderán hasta entrada la noche, con el horario más crítico previsto entre las 14 y las 20, en coincidencia con el horario de regreso laboral.

Las primeras concentraciones comenzaron en distintos puntos de la Ciudad y confluirán hacia la Avenida de Mayo, donde se desarrollará la movilización principal. En ese contexto, se prevén interrupciones totales del tránsito en avenidas clave como Rivadavia, Callao, Entre Ríos y Avenida de Mayo, además de cortes parciales y desvíos en calles aledañas.

Entre los puntos más afectados figuran las inmediaciones del Congreso, Plaza Houssay y varias intersecciones estratégicas del microcentro porteño. También se espera una importante presencia de columnas provenientes de distintas facultades y universidades nacionales, incluida la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), que marcharán hacia el acto central.

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"Si la Universidad fuera una cascada, Adorni le daría presupuesto": el slogan viral para la marcha

Una proyección que convocaba a la Marcha Universitaria de esta tarde se volvió tendencia en las redes. La filmación muestra la proyección de una serie de carteles sobre la pared de un edificio: "Si la universidad fuera una CASCADA, Adorni le daría el PRESUPUESTO", sostiene la campaña.

Y agrega: "200 días violando la Ley de Financiamiento Universitario mientras compran propiedades con la nuestra. TODOS A LAS CALLES este Martes 12". En la filmación puede verse pasar un colectivo de la línea 307, lo que indica que se habría realizado en la ciudad de La Plata donde circula ese transporte.

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