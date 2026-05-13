Accidente fatal en Villa Luro: una mujer perdió el control de su auto, chocó contra un árbol y murió

El tránsito en la zona de las avenidas Juan B. Justo y Gaona se encuentra parcialmente restringido, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona mientras se realizan las tareas de remoción del vehículo y peritajes técnicos.

La causa ha quedado a disposición de las autoridades judiciales pertinentes, quienes esperan los resultados de la autopsia y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer si hubo otro vehículo involucrado o si se trató de una falla mecánica o humana.

Un murió motociclista tras chocar a dos vehículos en Córdoba

Un motociclista de 60 años murió el martes por la noche en la ruta nacional 158, en jurisdicción de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, tras un choque con una camioneta, según informó la Policía.

El siniestro sucedió a la altura del kilómetro 3 cuando el conductor de una Benelli 150 perdió el control del rodado y embistió a una Volkswagen Amarok y, posteriormente, a una Ford EcoSport.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista falleció en el lugar.