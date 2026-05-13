Accidente fatal en Villa Luro: una mujer perdió el control de su auto, chocó contra un árbol y murió
Fue en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Gaona. La víctima tiene aproximadamente 30 años.
La mañana de este miércoles se tiñó de tragedia en el barrio de Villa Luro. Una mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada, murió en el acto luego de que el vehículo que conducía colisionara de frente contra un árbol ubicado en una plazoleta de la zona.
El trágico episodio ocurrió poco antes de las 4 de la mañana en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Gaona. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, sin embargo, crece la hipótesis de que el vehículo iba a una velocidad superior a la permitida, un factor que habría resultado determinante al imposibilitar cualquier maniobra evasiva por parte de la conductora.
Al lugar acudió una ambulancia del SAME y los médicos constataron su fallecimiento. El personal de la Policía de la Ciudad junto al equipo científico, trabajan en la zona para esclarecer en que circunstancias se dio el choque.
El tránsito en la zona de las avenidas Juan B. Justo y Gaona se encuentra parcialmente restringido, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona mientras se realizan las tareas de remoción del vehículo y peritajes técnicos.
La causa ha quedado a disposición de las autoridades judiciales pertinentes, quienes esperan los resultados de la autopsia y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer si hubo otro vehículo involucrado o si se trató de una falla mecánica o humana.
Un murió motociclista tras chocar a dos vehículos en Córdoba
Un motociclista de 60 años murió el martes por la noche en la ruta nacional 158, en jurisdicción de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, tras un choque con una camioneta, según informó la Policía.
El siniestro sucedió a la altura del kilómetro 3 cuando el conductor de una Benelli 150 perdió el control del rodado y embistió a una Volkswagen Amarok y, posteriormente, a una Ford EcoSport.
Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista falleció en el lugar.
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