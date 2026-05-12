Los dos borrados de Chacho Coudet en River para los cuartos de final
El DT confirmó la lista para el cruce ante Gimnasia y Esgrima La Plata, con la vuelta de Franco Armani y dos ausencias que sacuden el mundo "millonario".
El entrenador Chacho Coudet dio a conocer la nómina de convocados para el duelo trascendental de este miércoles ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, con dos bajas que llamaron mucho la atención en el mundo River.
Si bien la noticia principal es el retorno de un referente histórico como Franco Armani, la lista generó un fuerte impacto mediático por la exclusión de dos de las promesas más utilizadas en el último tiempo.
Tras casi tres meses de inactividad, Armani vuelve a figurar entre los concentrados para recibir a Gimnasia. El arquero no atajaba desde el 22 de febrero ante Vélez, cuando debió ser reemplazado por lesión.
A pesar de la jerarquía del campeón del mundo, se espera que el titular siga siendo el juvenil Santiago Beltrán, quien atraviesa un presente brillante y fue la gran figura en el reciente clásico ante San Lorenzo; por lo que Armani ocupará un lugar en el banco de suplentes para acompañar al grupo en esta instancia de eliminación directa.
Sorpresa total en River: Kendry Páez e Ian Subiabre, afuera de la lista de Chacho Coudet
Lo que más llamó la atención en el anuncio de Coudet fueron las bajas de Kendry Páez e Ian Subiabre. Ambos futbolistas venían sumando muchos minutos y rodaje bajo la conducción del "Chacho", por lo que su ausencia en un partido de esta relevancia resultó inesperada.
- Kendry Páez: La baja del ecuatoriano llega en un momento delicado, ya que carga con el agravante de haber sido uno de los jugadores que falló su remate en la definición por penales ante San Lorenzo.
- Ian Subiabre: A pesar de ser una pieza de recambio constante y haber mostrado buenos rendimientos, el cuerpo técnico decidió que no forme parte de la delegación para enfrentar al "Lobo".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario