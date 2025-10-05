ANSES: los requisitos para acceder al Pago Único de más de $400.000 en octubre
En octubre, la ANSES otorgará un plus de $408.616 a ciertas familias; descubrí quiénes acceden, qué requisitos se necesitan y cómo gestionar el cobro de manera sencilla.
La ANSES confirmó que durante octubre de 2025 se entregará un Pago Único de $408.616 a las familias que gestionen la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción. Este beneficio, que se otorga una sola vez, busca acompañar a los hogares en momentos especiales, como la llegada de un hijo mediante adopción.
Además, ANSES ofrece otros pagos únicos para eventos familiares importantes, como la APU por Matrimonio ($68.341) y la APU por Nacimiento ($102.330). La APU por Adopción es la más alta, dado que cubre gastos adicionales y la preparación que requiere este proceso.
Quiénes pueden cobrar los $408.616 por Adopción
El beneficio está destinado a familias que cuenten con sentencia de adopción y cumplan con ciertos límites de ingresos:
- Persona sola: hasta $2.403.613.
- Grupo familiar: hasta $4.807.226.
Pueden acceder además:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Personas que cobren mediante Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Trabajadores por temporada o rurales.
- Personas que cobren Prestación por Desempleo.
- Beneficiarios de Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
- Personas que cobren o hayan cobrado Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).
Cómo solicitar la APU
El trámite se realiza una vez obtenida la sentencia de adopción y puede gestionarse online o de manera presencial. Paso a paso online (Mi ANSES):
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar “Asignaciones de Pago Único”.
- Elegir el tipo de asignación: Adopción.
- Completar los datos solicitados y adjuntar la sentencia de adopción.
- Enviar la solicitud y esperar la confirmación del depósito en la cuenta bancaria.
Trámite presencial:
- Solicitar turno previo en la oficina de ANSES correspondiente.
- Presentar: Documento Nacional de Identidad (DNI) de los solicitantes, sentencia de adopción, certificado de ingresos del grupo familiar.
Una vez aprobado, ANSES acredita el pago una sola vez, directamente en la cuenta del beneficiario.
