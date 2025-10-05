ANSES: los requisitos para acceder al Pago Único de más de $400.000 en octubre

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobren mediante Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores por temporada o rurales.

Personas que cobren Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Personas que cobren o hayan cobrado Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).

Cómo solicitar la APU

El trámite se realiza una vez obtenida la sentencia de adopción y puede gestionarse online o de manera presencial. Paso a paso online (Mi ANSES):

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar “Asignaciones de Pago Único”.

Elegir el tipo de asignación: Adopción.

Completar los datos solicitados y adjuntar la sentencia de adopción.

Enviar la solicitud y esperar la confirmación del depósito en la cuenta bancaria.

Trámite presencial:

Solicitar turno previo en la oficina de ANSES correspondiente.

Presentar: Documento Nacional de Identidad (DNI) de los solicitantes, sentencia de adopción, certificado de ingresos del grupo familiar.

Una vez aprobado, ANSES acredita el pago una sola vez, directamente en la cuenta del beneficiario.