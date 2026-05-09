ANSES: el bono que recibirán los jubilados en mayo 2026

anses jubilados El bono de $70.000 se mantendrá vigente durante todo mayo.

Jubilados y pensionados del sistema previsional contributivo con ingresos equivalentes al haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo casos por vejez, invalidez y madres de siete o más hijos administrados por la ANSES.

Condiciones y descuentos del bono de ANSES para jubilados y pensionados en mayo 2026

El Decreto 292/2026 establece que el bono extraordinario de la ANSES tiene carácter no remunerativo, por lo que se paga de forma íntegra sin sufrir descuentos por créditos, aportes sindicales ni coberturas de salud. Además, en los casos de pensiones compartidas, el organismo toma al grupo beneficiario como una sola unidad a la hora de liquidar el refuerzo.