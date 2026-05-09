ANSES: el bono que recibirán los jubilados en mayo 2026
Este bono, otorgado a un cierto grupo de beneficiarios, se acredita de forma automática e instantánea. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 durante mayo, con el objetivo de reforzar los ingresos de jubilados que perciben la mínima. Por otro lado, la decisión quedó establecida a través del Decreto 292/2026.
ANSES establece que quienes cobren por encima de la jubilación mínima recibirán un refuerzo ajustado de forma gradual, de modo que el ingreso total no supere el límite fijado. De esta manera, se asegura que todos los beneficiarios alcancen como piso los $463.174,10.
Además de este bono, el organismo confirmó un aumento del 3,4% en los haberes previsionales, aplicado bajo el esquema de movilidad vigente. Este ajuste impacta directamente en jubilaciones, pensiones y prestaciones, luego de que el INDEC diera a conocer la inflación de marzo.
Quiénes cobran el bono de ANSES en mayo 2026
De acuerdo con la normativa, el bono alcanza a los distintos grupos de jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos fijados para acceder a esta ayuda económica:
- Jubilados y pensionados del sistema previsional contributivo con ingresos equivalentes al haber mínimo.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo casos por vejez, invalidez y madres de siete o más hijos administrados por la ANSES.
Condiciones y descuentos del bono de ANSES para jubilados y pensionados en mayo 2026
El Decreto 292/2026 establece que el bono extraordinario de la ANSES tiene carácter no remunerativo, por lo que se paga de forma íntegra sin sufrir descuentos por créditos, aportes sindicales ni coberturas de salud. Además, en los casos de pensiones compartidas, el organismo toma al grupo beneficiario como una sola unidad a la hora de liquidar el refuerzo.
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