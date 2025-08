Carlos Melconian habló del dólar, las reservas y el show de Milei por streaming: "Humillante"

En aquel momento, Milei celebró haber sido acompañado a Neura por “todo el equipo económico”, un acto simbólico ante la “corrida cambiaria”, como él mismo calificó. “Estoy muy contento porque vino gente a acompañarme, vino todo el equipo económico, así que estoy feliz", expresó el jefe de Estado junto a Luis Caputo y Santiago Bausili.

“Es humillante lo que vi el otro día a la noche... Un equipo económico teniendo que hacer de coro de cosas que no cree”, sentenció Melconián, en medio de una situación compleja para el Gobierno y la Argentina, como el economista explicó.

“No hay reservas y Argentina tiene vencimientos de deuda. El mercado de cambios no genera las reservas que corresponden en términos de oferta y demanda”, señaló en diálogo radial, advirtiendo que en los últimos tres meses las personas físicas retiraron del sistema U$S10.000 millones, “un monto equivalente al superávit energético de todo un año”.

Para el expresidente del Banco Nación, ello “refleja una fuerte presión sobre el tipo de cambio”. Además aseguró que el de Milei “no es un tipo de cambio de equilibrio. Un tipo de cambio de equilibrio es libre y flotante de verdad, donde la oferta y la demanda lo fijan, y eso no es hoy”.

carlos melconian Carlos Melconian.

En ese sentido, dijo que la intervención del sector público en el mercado cambiario, vendiendo dólares a futuro para contener su valor, evidencia la falta de un equilibrio genuino. “Cuando Argentina no tenga cepo de verdad, tenga reservas positivas y acceda a los mercados voluntarios de deuda, entonces ‘calavera no chilla’. Eso no es hoy”, sentenció.

Reconoció el esfuerzo del Gobierno por mantener el equilibrio fiscal, pero lo calificó como “estrafalario” por su implementación. “Acá no hay trabajo de orfebre... Vino una persona, pateó el hormiguero, licuó como ha hecho la historia argentina una vez más, pero con un acompañamiento diferente”.

Dijo que el tipo de cambio actual incentiva el turismo al exterior y las importaciones, afectando a sectores como las pymes del conurbano bonaerense. “No es que quiera una economía cerrada, pero este dólar está rompiendo el equilibrio. La Argentina no puede ser el segundo país visitante de Punta Cana ni la hinchada de Boca copar Miami”, ilustró.

Finalmente, Melconian advirtió “las reservas tienen activos, pero también pasivos que no son propiedad del Banco Central. Ese número da negativo, como lo explicaba el columnista Javier Milei cuando estábamos ambos en el llano”.