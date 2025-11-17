Cerraron 30 empresas y 432 trabajadores fueron despedidos por día desde que Milei es presidente

empleo desempleo.jpg

El informe analiza la evolución del empleo tras el triunfo de Milei en el balotaje de 2023, a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La crisis también se reflejó en la cantidad de empleadores: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el número de empresas con personal registrado cayó de 512.357 a 493.193, lo que implica 19.164 firmas menos, casi 30 cierres diarios.

El sector más perjudicado fue “Servicios de transporte y almacenamiento”, que perdió 4.685 empleadores. También mostraron retrocesos importantes Comercio (-3.510), Servicios inmobiliarios (-2.952), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-2.053), Industria manufacturera (-1.974) y Construcción (-1.790).

En términos relativos, Transporte y almacenamiento volvió a encabezar la caída con un 11,9% menos de empleadores, seguido por Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-10,8%), Servicios inmobiliarios (-9,9%) y Construcción (-8,2%).

milei motosierra

El CEPA también detalló que las empresas de hasta 500 empleados fueron las más afectadas: concentran el 99,63% de los cierres, equivalentes a 19.094 firmas. En cambio, las compañías de más de 500 trabajadores explican solo el 0,37% (70 casos). En términos proporcionales, los empleadores grandes se redujeron 3,88%, mientras que los pequeños y medianos cayeron 3,74%.

Al desagregar la pérdida de puestos por tamaño de empresa, el informe revela que el ajuste se concentró en las firmas más grandes: las compañías con más de 500 empleados explican el 68,15% del total de puestos eliminados, equivalentes a 188.525 bajas.

despido.jpg

En contraste, las empresas con hasta 500 trabajadores redujeron sus plantillas en 88.099 puestos, el 31,85% de la caída entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.

En términos porcentuales, el empleo en grandes firmas se retrajo 3,94%, al pasar de 4.782.973 a 4.594.448 trabajadores. En las firmas pequeñas y medianas, la dotación cayó 1,74%, de 5.074.200 a 4.986.101 empleados.

Según el CEPA, los datos muestran un “marcado retroceso del empleo formal”, con caídas simultáneas en el número de empresas y en la cantidad de trabajadores registrados, consolidando un deterioro sostenido del mercado laboral en los primeros 21 meses de gobierno libertario.