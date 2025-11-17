Wanda Nara subió una foto subida de tono y revolucionó las redes sociales: "¿Querés?"
La mediática dejó a sus seguidores con la boca abierta al compartir una imagen suya subida de tono y con un pícaro mensaje.
En medio de las polémicas entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a robarse el protagonismo con un picante posteo en sus redes sociales, lo que dejó a todos sus seguidores con la boca abierta.
La conductora de MasterChef Celebrity usó su cuenta de Instagram para promocionar la venta de su contenido para adultos, subiendo unas fotos muy hot.
En la foto que compartió, se la ve con un vestido negro, mostrando sus pechos, pero pixeleados para que no la censuren. “Queres verla sin pixel”, escribió, sumando a un link de acceso directo a las diferentes opciones de contenido pago.
Las tarifas que maneja Wanda para que los usuarios puedan acceder a sus más de 180 publicaciones explícitas, son variables. Para una suscripción por 30 días, tiene un valor de casi 8 dólares. En los casos en los que se desee extender el tiempo a unos tres meses, cuesta alrededor de 24 dólares y finalmente para los que quieran tener el pase anual, lo podrán hacer pagando la suma total de 60 dólares.
Aseguran que Johnny Depp confundió a Wanda Nara con una empleada de limpieza
La visita de Johnny Depp a la Argentina para la promoción de su nueva película generó una inesperada postal que se volvió viral: el martes, Wanda Nara sorprendió al país al publicar una foto junto a la estrella de Hollywood quien es el ídolo de su ex, Mauro Icardi.
La conductora de MasterChef Celebrity relató haberlo interceptado en los pasillos de Telefe, donde el actor la saludó con dos besos, dando a entender que el encuentro había sido cordial. Sin embargo, los rumores indican que el backstage de la situación habría sido menos idílico de lo que describió la empresaria.
Según información que trascendió de allegados a la comitiva que acompaña al actor, y que fue filtrada en redes sociales, el protagonista de "Piratas del Caribe" habría pensado que la rubia era una empleada de limpieza. Esta confusión se debería a que Depp había visto a varias operarias de limpieza cuando ingresó a los estudios de Cortá por Lozano, programa al que asistía para una entrevista.
La versión sobre el malentendido fue contundente. Según la información que difundió Info Cielo, allegados a Depp remarcaron: “Él no la conoce, no sabía quién era”, a pesar de que Wanda Nara sostuvo públicamente que el actor había tenido palabras muy cálidas hacia ella durante el saludo.
La publicación de la foto, más allá de la polémica sobre la identidad, sirvió para desatar la furia de Mauro Icardi. El futbolista, quien se había mostrado públicamente inspirado en la lucha legal que Depp inició contra su exmujer, se encontró con la imagen de su pareja junto al actor en las redes.
La reacción de Icardi fue inmediata y definitiva: no dudó en dejar de seguir a Johnny Depp en redes sociales, poniendo punto final a cualquier tipo de fanatismo que pudiera sentir por la estrella estadounidense.
