Wanda Nara subió una foto subida de tono y revolucionó las redes sociales: "¿Querés?"

La conductora de MasterChef Celebrity relató haberlo interceptado en los pasillos de Telefe, donde el actor la saludó con dos besos, dando a entender que el encuentro había sido cordial. Sin embargo, los rumores indican que el backstage de la situación habría sido menos idílico de lo que describió la empresaria.

Según información que trascendió de allegados a la comitiva que acompaña al actor, y que fue filtrada en redes sociales, el protagonista de "Piratas del Caribe" habría pensado que la rubia era una empleada de limpieza. Esta confusión se debería a que Depp había visto a varias operarias de limpieza cuando ingresó a los estudios de Cortá por Lozano, programa al que asistía para una entrevista.

La versión sobre el malentendido fue contundente. Según la información que difundió Info Cielo, allegados a Depp remarcaron: “Él no la conoce, no sabía quién era”, a pesar de que Wanda Nara sostuvo públicamente que el actor había tenido palabras muy cálidas hacia ella durante el saludo.

La publicación de la foto, más allá de la polémica sobre la identidad, sirvió para desatar la furia de Mauro Icardi. El futbolista, quien se había mostrado públicamente inspirado en la lucha legal que Depp inició contra su exmujer, se encontró con la imagen de su pareja junto al actor en las redes.

La reacción de Icardi fue inmediata y definitiva: no dudó en dejar de seguir a Johnny Depp en redes sociales, poniendo punto final a cualquier tipo de fanatismo que pudiera sentir por la estrella estadounidense.