La Renga volvió a tocar "Panic Show" y subió a "Javier Milei" al escenario: "El león se escapó"

“El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, aseguró el bajista. Además indicó que el uso de la canción en los actos de Milei se hizo sin permiso y en contra de la voluntad de la banda.

Tete explicó que tomaron todas las medidas legales posibles para impedirlo: “Hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar a cabo sus ideas porque lamentablemente están muy del otro lado”.

Sobre la ausencia de Panic Show en los recitales, Tete aclaró que no es una censura interna sino una cuestión artística: “Si alguna vez no entra en la lista es porque no tuvo lugar”. Gordo Gaby agregó que lo mismo ocurre con "El Revelde" u otros temas.

El mánager cerró con una crítica directa: “No estamos de acuerdo con usar algo de otra persona sin autorización. Si te dicen que no y lo seguís usando, habla de la impunidad para hacer lo que querés sin importarte nada”.