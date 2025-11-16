La Renga volvió a tocar "Panic Show" y subió a "Javier Milei" al escenario: "El león se escapó"
La banda se presentó en el Dama's Day y no dudó en lanzar una picante indirecta al presidente tras el cruce por el uso de su canción.
Este fin de semana, La Renga se presentó en el Dama's Day Volumen 4, un evento de autos y motos de colección que se realizó en Luján, y reavivó su cruce con Javier Milei. De hecho, dieron de qué hablar tras subir al escenario a un "presidente" trucho para bailar entre los músicos.
La banda volvió a tocar su canción "Panic Show", por la que se mostraron en contra de que el mandatario la utilice en sus actos políticos. La Renga salió en diferentes ocasiones a distanciarse del líder libertario y recordar que difieren con sus ideas. Incluso le solicitaron por la vía legal que deje de utilizarlo.
El grupo hacía mucho tiempo que no tocaba este tema y volvió a hacerlo con una picante indirecta a Milei. "Atención a todas las unidades... Patricia, el león se escapó", se lo escuchó decir el sábado pasado a Gustavo "Chizzo" Napóli. Durante la presentación de la banda el publicó también saltó bajo el típico canto: “El que no salta, votó a Milei”.
En el momento en el que empezaron a tocar esta canción, apareció sobre el escenario una persona de baja estatura disfrazado de Milei, con máscara incluida, saltando junto al Chizo.
La Renga cruzó a Javier Milei por su uso de "Panic Show": "Se la robó como se roba el país"
La Renga volvió a marcar distancia de Javier Milei y lo hizo con declaraciones en la televisión chilena. Consultados sobre si Panic Show dejó de sonar en algunos shows porque lo usa el Presidente en sus actos, Tete y el mánager Gordo Gaby dejaron en claro.
“El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, aseguró el bajista. Además indicó que el uso de la canción en los actos de Milei se hizo sin permiso y en contra de la voluntad de la banda.
Tete explicó que tomaron todas las medidas legales posibles para impedirlo: “Hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar a cabo sus ideas porque lamentablemente están muy del otro lado”.
Sobre la ausencia de Panic Show en los recitales, Tete aclaró que no es una censura interna sino una cuestión artística: “Si alguna vez no entra en la lista es porque no tuvo lugar”. Gordo Gaby agregó que lo mismo ocurre con "El Revelde" u otros temas.
El mánager cerró con una crítica directa: “No estamos de acuerdo con usar algo de otra persona sin autorización. Si te dicen que no y lo seguís usando, habla de la impunidad para hacer lo que querés sin importarte nada”.
