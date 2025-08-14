Créditos de ANSES: AUH, SUAF y jubilados, cómo saber si podés acceder y cuánto pedir

Si bien la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 1,62% en cada una de sus prestaciones para agosto, el organismo también comunicó una noticia de último momento para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) o jubilaciones. Estos usuarios pueden acceder a préstamos en el Banco Nación y Banco Provincia.