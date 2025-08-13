ANSES: calendario de pagos completo para jubilaciones de agosto 2025
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de agosto y se conocen los montos de las jubilaciones para el octavo mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
El aumento, del 1,62%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.
Monto de las jubilaciones de ANSES en agosto 2025
El organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren el haber mínimo. Estos serán los nuevos valores:
- Jubilación mínima: $384.305,37 ($314.305,37 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30 ($251.444,30 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $290.013,76 ($220.013,76 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará de $2.081.261,17 a $2.114.977,60.
El objetivo del bono de ingresos adicional que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.
El Gobierno Nacional confirmó la continuidad de este refuerzo para agosto 2025. El extra se entregará junto con los haberes actualizados a los jubilados y pensionados, y su monto seguirá congelado.
En este sentido, el requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $314.305,37. En estos casos, el bono se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $384.305,37, recibirán un ingreso adicional hasta alcanzar esta suma.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en agosto
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 7: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 6: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 1: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 5: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminado en 0 y 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: lunes 18 de agosto
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Primera quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre
- Segunda quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminado en 0 y 1: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de agosto al 10 de septiembre
Prestación por Desempleo – Plan 1
- DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto
Prestación por Desempleo – Plan 2
- Todas las terminaciones de DNI (julio): del 31 de julio al 11 de agosto
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario