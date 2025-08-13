ANSES: calendario de pagos completo para jubilaciones de agosto 2025

El objetivo del bono de ingresos adicional que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El Gobierno Nacional confirmó la continuidad de este refuerzo para agosto 2025. El extra se entregará junto con los haberes actualizados a los jubilados y pensionados, y su monto seguirá congelado.

En este sentido, el requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $314.305,37. En estos casos, el bono se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $384.305,37, recibirán un ingreso adicional hasta alcanzar esta suma.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en agosto

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 7: martes 19 de agosto

DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 6: martes 19 de agosto

DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 1: martes 12 de agosto

DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 5: martes 19 de agosto

DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminado en 0 y 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: martes 12 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: lunes 18 de agosto

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Primera quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre

Segunda quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 0 y 1: jueves 8 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de agosto al 10 de septiembre

Prestación por Desempleo – Plan 1

DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Prestación por Desempleo – Plan 2