 Atención beneficiarios: ANSES entregará un bono de $78.000 a quienes cumplan este único requisito

Durante agosto, la ayuda que otorga ANSES no sufrirá cambios respecto al mes anterior. Esto significa que todos los beneficiarios seguirán recibiendo un extra de $78.000, tal como ocurrió en julio. Con esta iniciativa, ANSES busca impulsar la formalización del trabajo y brindar un alivio económico que les permita a los participantes enfocarse en su capacitación y búsqueda de oportunidades.