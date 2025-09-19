Cuándo es el Día del Empleado de Comercio en 2025 y qué pasa con los negocios

En cambio, los negocios y comercios de barrio pueden abrir con total normalidad, si así lo desean. Esto sucede en muchos casos cuando se encuentran atendidos por sus propios medios o los propios empleados muestran su voluntad de trabajar la jornada, la cual se debe pagar doble.

Durante esta jornada, los trabajadores de comercio no están obligados a trabajar. Si deciden no asistir a su lugar de trabajo, no se les descontará el día ni deben presentar ninguna justificación por su ausencia.

En cambio, si deciden trabajar, el empleador deberá abonar un recargo equivalente al doble del salario que corresponde por la jornada diaria.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) aclaró que los empleadores deben acordar con sus empleados cómo se aplicará la jornada, siempre respetando lo que establece el convenio colectivo.

El derecho al descanso queda plenamente garantizado en la normativa y esta condición queda a criterio exclusivo del trabajador.