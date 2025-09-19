Preocupante advertencia de Miguel Ángel Pichetto por el dólar: "Autoridad del Banco Central"

El dólar vuelve a cerrar una semana marcada por la fuerte volatilidad cambiaria, mientras que el Banco Central continuó vendiendo reservas este jueves para tratar de mantener al tipo de cambio por debajo del techo de la banda de flotación. En las primeras operaciones de la jornada, el dólar que se venden en el Banco Nación ya se encuentra en 1.515 pesos, una suba semanal del 3%.

El dólar mayorista opera este viernes a 1.475 pesos, un incremento mensual de 9,8%, a centavos del techo de la banda cambiaria, que se ubica en 1.475,3 pesos. La autoridad monetaria debió de desprenderse de 53 millones de dólares este miércoles para frenar a la divisa norteamericana, la primera vez desde abril. Este jueves esa intervención se disparó a 379 millones de dólares.

Milei Caputo

"La rueda de hoy reproduce lo acontecido ayer, demanda de divisas y BCRA vendiendo en el tope de la banda, todavía con bajo volumen de operaciones", le aseguró a Ámbito, Gustavo Quintana, operador de cambios en PR.

En la antesala a esta jornada, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa el jueves por la noche y buscó dar un mensaje de tranquilidad para los mercados. Aseguró que van a "vender hasta el último dólar en el techo de la banda". El funcionario remarcó que "hay suficientes dólares para todos" y sostuvo que no va a haber cambios en la política monetaria porque el "programa es sólido".