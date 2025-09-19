Preocupante advertencia de Miguel Ángel Pichetto por el dólar: "Autoridad del Banco Central"
En medio de una nueva disparada del dólar el referente de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó la falta de manejo de la situación por parte del gobierno de Javier Milei.
El gobierno de Javier Milei atraviesa este viernes una nueva jornada de tensión cambiaria en medio de la creciente desconfianza en su capacidad para controlar la situación y aportar calma a los mercados. Luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tuviera que vender ayer 379 millones de dólares para defender las bandas de flotación, la autoridad monetaria enfrenta una nueva jornada de presiones y el dólar ya se vende en el Banco Nación a 1.515 pesos.
En ese contexto, el presidente del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, lanzó un más que preocupante diagnóstico sobre la situación del país.
En su cuenta en la red social X, Pichetto advirtió que "hay una aceleración en el tipo de cambio, en el dólar, y no vemos que la autoridad del Banco Central tenga lo que tenga que tener para frenar la corrida".
Se dispara el dólar
El dólar vuelve a cerrar una semana marcada por la fuerte volatilidad cambiaria, mientras que el Banco Central continuó vendiendo reservas este jueves para tratar de mantener al tipo de cambio por debajo del techo de la banda de flotación. En las primeras operaciones de la jornada, el dólar que se venden en el Banco Nación ya se encuentra en 1.515 pesos, una suba semanal del 3%.
El dólar mayorista opera este viernes a 1.475 pesos, un incremento mensual de 9,8%, a centavos del techo de la banda cambiaria, que se ubica en 1.475,3 pesos. La autoridad monetaria debió de desprenderse de 53 millones de dólares este miércoles para frenar a la divisa norteamericana, la primera vez desde abril. Este jueves esa intervención se disparó a 379 millones de dólares.
"La rueda de hoy reproduce lo acontecido ayer, demanda de divisas y BCRA vendiendo en el tope de la banda, todavía con bajo volumen de operaciones", le aseguró a Ámbito, Gustavo Quintana, operador de cambios en PR.
En la antesala a esta jornada, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa el jueves por la noche y buscó dar un mensaje de tranquilidad para los mercados. Aseguró que van a "vender hasta el último dólar en el techo de la banda". El funcionario remarcó que "hay suficientes dólares para todos" y sostuvo que no va a haber cambios en la política monetaria porque el "programa es sólido".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario