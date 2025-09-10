Comercios, supermercados y shoppings cierran por 24 horas: cuándo y por qué
El Día del Empleado de Comercio se trasladó al lunes 29 de septiembre y no habrá actividades en el rubro.
Con motivo del Día del Empleado de Comercio 2025, el lunes 29 de septiembre comercios, supermercados y shoppings permanecerán cerrados. Si bien la fecha se celebra el viernes 26, se trasladó por acuerdo entre la FAECYS y las cámaras empresariales.
La celebración del Día del Empleado de Comercio es una fecha reconocida por la Ley 26.541 como feriado nacional aplicado solamente para quienes trabajan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Aunque la fecha oficial se celebra el viernes 26 de septiembre, este año se trasladó al lunes siguiente, de acuerdo con lo que comunicó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) días atrás. La decisión fue tomada por consenso entre sindicatos y cámaras empresarias, con el fin de facilitar la organización del sector y permitir un descanso extendido.
Por este motivo, supermercados, cadenas mayoristas y shoppings permanecerán cerrados.
En cambio, los pequeños comercios de barrio pueden abrir con total normalidad, si así lo desean. En medio de la situación económica que atraviesa el país, esto sucede en muchos casos cuando se encuentran atendidos por sus propios medios o los propios empleados muestran su voluntad de trabajar la jornada, la cual se debe pagar doble.
Durante esta jornada, los trabajadores de comercio no están obligados a trabajar. Si deciden no asistir a su lugar de trabajo, no se les descontará el día ni deben presentar ninguna justificación por su ausencia.
En cambio, si deciden trabajar, el empleador deberá abonar un recargo equivalente al doble del salario que corresponde por la jornada diaria.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) aclaró que los empleadores deben acordar con sus empleados cómo se aplicará la jornada, siempre respetando lo que establece el convenio colectivo.
El derecho al descanso queda plenamente garantizado en la normativa y esta condición queda a criterio exclusivo del trabajador.
